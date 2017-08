Cosmin Contra l-ar putea înlocui pe Christoph Daum la națională. Neamțul, cu tupeu: ”Nici Mourinho+Guardiola nu pot face mai mult cu România!”. Miriuță – la Dinamo!

Pe de altă parte, într-un interviu pentru realitatea.net, Daum a făcut declarații halucinante.

– Bilantul in aceste preliminarii este dezastruos, avem doar 6 puncte in 6 meciuri, o singura victorie si numai 7 goluri marcate. Sansele la calificare exista teoretic, practic sunt minime. Va considerati vinovat? Si, daca da, sunteti unicul responsabil?

– Da. Eu imi asum intreaga responsabilitate. Imi asum responsabilitatea pentru modul in care am jucat si pentru rezultate. Pentru tot. De altfel, am avut o discutie deschisa cu cei din Comitetul executiv si cu cei din Comitetul tehnic si le-am spus ca daca ne gandim doar la rezultate, nu am nicio problema daca vor fi consecinte. Adica daca se iau masuri si ma schimba. Daca privesti totul din perspectiva rezultatelor, este dezamagitor, intr-un fel. Puteam castiga unele meciuri, dar am ratat un penalty cu Muntenegru, plus ca nu am putut inscrie din ocaziile pe care le-am avut in alte partide. Asta a fost o problema, ca nu am fructificat sansele de gol. Cineva trebuie sa isi asume responsabilitatea si acela sunt eu, desigur.

– Deci jucatorii nu au nicio vina?

– Desigur, putem sa includem si jucatorii, da, putem vorbi si despre asta, dar totusi exista un selectioner, iar responsabilitatea ii revine lui. Iar eu imi asum asta.

„Pot să vină Mourinho şi Guardiola împreună, degeaba!”

– Daca, sa zicem, Mourinho ar fi fost in locul dumneavoastra, ar fi putut face mai mult?

– (ezita) La aceasta intrebare… Nu avem nicio dovada ca ar fi facut mai bine sau mai rau.

– Incercati un raspuns, va rog.

– OK. Cred ca puteti sa ii aduceti aici pe Guardiola si pe Mourinho impreuna si nu ar fi mai bine. Pe amandoi impreuna.

– De ce spuneti acest lucru?

– Pentru ca, in acest moment, ne confruntam cu probleme pe care nu le putem rezolva.

– Concret, la ce probleme va referiti?

– Sunt multe probleme, dar nu vreau sa discut despre asta.

– Incercati…

– Pot spune doar ca trebuie sa imbunatatim viteza, si cand spun asta ma refer pe de o parte la viteza miscarii si pe de alta parte la viteza de gandire. Calitatile tehnice trebuie sa le imbunatatim, Romania a fost mereu in top la acest capitol. Trebuie sa imbunatatim inteligenta in joc, sa facem totul mai rapid si in spatii mai mici, adica sa crestem viteza.

– Sunteti multumit de munca depusa?

– Nu sunt multumit, pentru ca imi doream mai multe puncte. Sunt de acord complet cu oamenii care sunt dezamagiti, la fel sunt si eu.