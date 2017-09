Cosmin Contra, numit oficial selecţioner. AZI, conferinţa de presă. Ce salariu încasează „Guriţă” şi staff-ul său tehnic.

ACTUALIZARE 22 septembrie: Cosmin Contra: „Vreau să mulţumesc membrilor Comisiei Tehnice, domnului preşedinte, dar şi Comitetului Executiv, care a votat în unanimitate numirea mea. Este o provocare. Ştiu ce mă aşteaptă. Ştiu că vin într-un moment greu. Vreau să revenim acolo unde ne este locul, în grupa a doua valorică la nivel mondial. Nu promit decât muncă şi determinare. Nu există ceva mai mare decât să antrenez echipa naţională”.

Noul selecţioner a continuat: „În cei şapte ani de carieră, am acumulat destulă experienţă. Cred că sunt capabil să controlez această situaţie. Am învăţat multe. Sunt mai capabil să iau decizii bune. Noi încercăm să revenim acolo unde am fost, să jucăm de la egal la egal cu Olanda, cu Anglia. Avem avantajul că preliminariile încep foarte târziu. Avem un an să fac o echipă competitivă. Valoarea se poate da şi de către jocul echipei. S-a pierdut plăcerea de a veni la echipa naţională, s-a pierdut mentalitatea de a nu ne speria de nici o echipă cu care jucam. Încercăm să ajutăm jucătorii şi să compensăm prin dăruire lipsa de valoare”.

„De Lobonţ am nevoie pentru experienţa pe care a căpătat-o la Roma. Sunt peste 60 de jucători pe care-i urmărim. Staff-ul va fi format din Jerry Gane şi Adi Mihalcea, antrenori secunzi, Reyes, preparator fizic, iar antrenorul cu portarii va fi numit. Am avut vreo trei discuţii în acest sens. Sper să reuşesc ce n-au reuşit alţii, să-l readuc pe Ştefan Radu la echipa naţională. Singura strategie pentru ultimele două meciuri din preliminarii este să le câştig. Atât şi nimic mai mult”

Răzvan Burleanu: „Cosmin Contra este noul selecţioner al României. Are ca obiectiv calificarea la Campionatul European 2020. Durata contractului său este până la finalul preliminariilor CE. Îi doresc multă baftă lui Cosmin. Ceea ce regret este că nu am reuşit calificarea la Cupa Mondială. Contractul cu Christoph Daum n-a fost modificat din momentul semnării până în momentul rezilierii. Dan Petrescu şi Cosmin Contra au fost singurii antrenori cu care am negociat”.

Mihai Stoichiţă: „Sper ca el să reuşească nu numai să ducă echipa la Campionatul Europen, dar şi să clădească o echipă bună. Sper să aibă şi puţin noroc, că este nevoie de fotbal. Echipa naţională să-şi recâştige bucuria de a juca, de a veni cu bucurie în cantonamente. Îi urez mult succes”.

În ceea ce priveşte staff-ul tehnic al echipei naţionale, din el vor face parte Jerry Gane, ex-antrenor secund la Dinamo, Adrian Mihalcea (ex-UTA) și Javi Reyes, fostul preparatorul fizic al ”câinilor”.

Cosmin Contra va primi un salariu anual de 360.000 de euro, în condiţiile în care fostul selecţioner, neamţul Christoph Daum, era renumerat cu 500.000 de euro. În plus însă, Contra va avea un bonus de performanţă (calificarea la turneul final al Campionatului European 2020) şi va dispune de un buget pentru colaboratorii săi.

Obiectivul fixat noului selecţioner al naţionalei României este calificarea la Campionatul European 2020.

Înaintea debutului în preliminariile CE 2020, Cosmin Contra va sta pe banca tehnică la ultimele două jocuri din grupa pentru CM 2018, cu Kazahstan (5 octombrie) şi cu Danemarca (8 octombrie), apoi va

avea meciuri amicale în noiembrie. Se mai preconizează un joc de verificare în martie 2018, dar şi în mai, înainte de Cupa Mondială.

Cosmin Contra, numit oficial selecţioner. Bilanţ excelent în Liga 1

Cosmin Contra are un bilanţ excelent în Liga 1. Are doar şapte meciuri pierdute din cele 69 disputate cu Politehnica Timişoara, Petrolul Ploieşti şi Dinamo Bucureşti. Singurul trofeu intern obţinut de „Guriţă” este Cupa României 2013, cu Petrolul.