Cosmin Contra și-a certat jucătorii: ”Nu merităm să purtăm tricoul lui Dinamo. Așa nu prindem nici play-off-ul”

Cosmin Contra și-a certat jucătorii după înfrângerea suferită de Dinamo, scor 1-2, pe teren propriu, cu ACS Poli Timișoara.

Antrenorul formației Dinamo a declarat nervos la flash-interviul acordat la Digi și Look TV: ”Nu știam ce să mai fac. Am pierdut complet controlul jocului, după cadoul făcut. Poli este o echipă foarte bună. Nu-mi explic ce s-a întâmpat după pauză. Le-am spus jucătorilor că nu merităm să purtăm tricoul acestei echipe, nici eu, nici eu. Nemec n-a avut prospețime, vine după două meciuri la naționala Slveniei. N-am știut să jucăm la rezultat. La 2-1 nimeni n-a reușit să aibă limpezime. O victorie meritată a Timișoarei, după cum am arătat noi. Așa nu prindem play-off-ul. E normal să intrăm în gura fanilor. Sper să ne revenim, urmează o altă echipă bună, Craiova. Este o înfrângere greu de digerat. Nu mă gândesc acum la postul de selecționer. Este cea mai grea înfrângere din cariera mea. Trebuie să iau măsuri pentru a găsi soluții”.