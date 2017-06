Antrenorul Costel Enache va fi noul antrenor al echipei de fotbal FC Botoșani, după ce gruparea botoșăneană se va despărți de Leo Grozavu, a anunțat, vineri, președintele AFC Botoșani, Cornel Șfaițer.

Oficialul a declarat, într-o conferință de presă, că Enache urmează să ajungă în cursul zilei de vineri la Botoșani pentru a începe negocierile contractului cu FC Botoșani.

”Avem un nou proiect, cu un nou antrenor. Timpul este scurt, avem de muncă. Va fi reunirea echipei, probabil pe 19 sau 20 (n.r.—iunie), și noul campionat va bate la ușă foarte repede. Cu Costel Enache am mai purtat discuții să vină la Botoșani, dar nu s-a putut la timpul respectiv. Eu am mare încredere în el. În consider un antrenor cu echilibru, căruia îi place provocarea”, a afirmat Șfaițer, citat de Agerpres.

Antrenorul echipei FC Botoșani, Leo Grozavu, a anunțat, vineri, că se va despărți de gruparea botoșăneană după ultimul meci al play-off-ului Ligii 1, programat duminică, pe teren propriu, contra formației Pandurii Târgu Jiu.

El a declarat, într-o conferință de presă, că a decis să nu mai prelungească înțelegerea cu gruparea botoșăneană pe motiv că își dorește o pauză, dar și ”o nouă provocare”.

Alte echipe din Liga 1, care vor avea antrenori noi în sezonul 2017-2018

FCSB – Nicolae Dică (ex Laurențiu Reghecampf)

CSU Craiova – Devis Mangia (ex Gheorghe Mulțescu)

Astra Giurgiu – Edi Iordănescu? (ex Marius Șumudică)

CFR Cluj – Dan Petrescu (ex Vasile Miriuță)