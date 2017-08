Cota zilei din tenis – Timea Babos vs Roberta Vinci

Cota zilei din tenis este bazată pe duelul dintre Timea Babos și Roberta Vinci, ce se desfășoară în cadrul turneului WTA de la Cincinnati.

Niciuna dintre jucătoare nu se află într-o formă prea bună, însă meciul se anunță unul destul de interesant, pe care merită să ne încercăm norocul.

Timea Babos a început anul destul de bine, reușind să câștige turneul WTA de la Budapesta. Apoi, locul 51 WTA a continuat cu calificarea în sferturile de finală de la Monterrey, însă, de atunci, aceasta a intrat într-un regres inexplicabil. În ultimele 14 meciuri disputate, jucătoarea din Ungaria a obținut doar două victorii, la Istanbul și Toronto. Timea Babos are capacitatea de a produce un joc solid pe hard, însă în aceste momente pare că forma ei este extrem de inconstantă.

De partea cealaltă, Roberta Vinci nu a participat la multe turnee în acest an, iar rezultatele nu sunt impresionante. Singurele reușite de luate în seamă ale locului 39 mondial din acest an sunt sferturile de la Brisbane și St. Petersburg, șaisprezecimile la Indian Wells și Madrid, plus sferturile de la Mallorca. Concret, italianca de 34 de ani a câștigat doar 9 meciuri în anul 2017, din 25 disputate. Pe lângă faptul că se bucură de un joc destul de bun pe suprafața dură, Roberta Vinci are de partea ei experiența, dar și statistica întâlnirilor directe.

De șase ori s-au mai întâlnit în trecut cele două, câștig de cauză având Vinci cu 5 victorii, ultima oară chiar la începutul acestui an. De altfel, Timea Babos nu a învins-o niciodată pe italiancă într-un duel pe hard.

Vom miza astfel pe victoria jucătoarei cu mai multă experiență, Roberta Vinci, având în vedere că forma celor două nu este una tocmai bună. Astfel, putem bifa o cotă de 1.75, preluată din oferta casei de pariuri online Sportingbet (Decizia nr. 1558/25.08.2016).

