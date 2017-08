Cota zilei și avancronică pentru meciul CSMS Poli Iași vs CFR Cluj

Competiție – Liga 1 / Etapa 4

Ultima întâlnire – CSMS Poli Iași vs CFR Cluj 1-2

Formă CSMS Poli Iași (ultimele 5 partide ) – E E I E V

Formă CFR Cluj (ultimele 5 partide) – E V E V V

Echipă probabilă CSMS Poli Iași: C. Frăsinescu, Tiago Almeida, I. Cioinac, Platini, A. Sin, K. Qaka, Pedro Mendes, M. Chelaru, Andrei Cristea, L. Kizito

Echipă probabilă CFR Cluj: C. Vâtcă – A. Mureșan, Paulo Vinicius, Camora, C. Manea, E. Culio, C. Deac, O. Hoban, A. Păun, B. Nouvier, Urko Vera

Cota zilei din fotbal este propusă pe duelul dintre CSMS Poli Iași și CFR Cluj, meci ce contează pentru etapa cu numărul 4 din Liga 1 Betano. Partida de pe Emil Alexandrescu va începe nu mai devreme de ora 21:00, iar între timp, vă invităm să citiți avancronica acesteia, urmată de ponturile noastre pentru pariuri.

CSMS Poli Iași a terminat pe prima poziție a play-out-ului Ligii 1 din sezonul trecut, acolo unde, după 14 runde, nu a pierdut vreun duel, arătând o formă ofensivă bună, cu 16 goluri marcate, dar și o apărare precisă, cu doar 5 încasate. Totuși, situația s-a schimbat între timp, fiind produse schimbări majore în cadrul clubului. Flavius Stoican este noul antrenor al moldovenilor, iar în primele trei etape, echipa a arătat o formă relativ bună. În primul meci, ieșenii au pierdut cu 2-0 în fața celor de la Craiova, ca mai apoi să remizeze cu Gaz Metan Mediaș și să învingă cu 0-1 pe Concordia Chiajna. De notat faptul că Poli Iași nu a mai pierdut pe teren propriu din luna martie, bifând de atunci 8 astfel de meciuri fără eșec.

De partea cealaltă, CFR Cluj s-a clasat pe a 4-a poziție în Liga 1, însă fără să aibă drept de participare în Cupele Europene, datorită problemelor financiare. În vară, ardelenii l-au pus la cârma echipei pe Dan Petrescu, care nu a pierdut vreun joc până acum. În pauza competițională, clujenii s-au duelat cu Anzhi, Istra și Lokomotiv Zagreb, scorurile fiind 1-1, 2-2, respectiv 0-1. CFR Cluj a început prima etapă cu stângul, remizând cu FC Botoșani, scor 1-1, însă a continuat etapele cu două victorii clare, 2-0 cu FC Viitorul și 0-3 cu Gaz Metan Mediaș. În ultimele 4 deplasări de la iași, cfriștii s-au impus de fiecare dată, statistică ce le dă cu siguranță un moral bun.

CSMS Poli Iași nu a mai câștigat în fața echipei din Cluj tocmai din 2015, de atunci oaspeții de azi bifând nu mai puțin de 6 victorii, ultimele 3 fiind consecutive. Cu toate astea, este greu de crezut că moldovenii vor suferi al 4-lea eșec consecutiv în fața aceleiași echipe, dată fiind și forma excelentă pe care o arată atunci când joacă acasă.

Astfel, ținând cont de toate cele prezentate, am decis ca pentru meciul de azi să pariem pe CSMS Iași sau egal, dar și pe faptul că ambele echipe vor marca. Cotele sunt de 2.40 și 2.30, ambele preluate din oferta casei de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

Ponturile din fotbal sunt oferite de echipa celor de la Pontul-zilei, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri din România.