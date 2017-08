Cota zilei și avancronică pentru meciul FC Voluntari vs Gaz Metan Mediaș.

Competiție – Liga 1 Betano / Etapa 6

Ultima întâlnire – Gaz Metan Medias vs FC Voluntari 4-1

Formă FC Voluntari (ultimele 5 partide ) – I V E I E

Formă Gaz Metan Medias (ultimele 5 partide) – I E I I V

Echipă probabilă FC Voluntari: Petrariu – Maftei, I. Balaur, M. Popescu, Olteanu – Novac, Popadiuc – Ivanovici, L. Marinescu, Voduţ – Tudorie

Echipă probabilă Gaz Metan Medias: Greab – Voicu, Khubutia, Perendija, Sg. Popovici – Danci, Bic – Manole, Olaru, Curtean – Golubović

Pentru Pontul zilei din fotbal de azi, vom analiza partida dintre FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș, ce se desfășoară în cadrul etapi cu numărul 6 a Ligii 1 Betano. Meciul se anunță a fi unul echilibrat, însă interesant, având în vedere că ambele formații au nevoie de puncte.

În acest moment, FC Voluntari are doar 5 puncte, după 5 etape în care a marcat numai 5 goluri, încasând 6. Elevii lui Claudiu Niculescu au pierdut până acum în favoarea celor de la FCSB și FC Botoșani, au remizat cu FC Viitorul și Juventus București, reușind o singură victorie, 3-1 cu Astra Giurgiu. Ilfovenii trec printr-o perioadă mai slabă, însă nu trebuie uitat faptul că au încheiat sezonul trecut câștigând Cupa României și l-au început pe acesta câștigând Supercupa. FC Voluntari joacă bine atunci când are rolul de echipă gazdă, aceasta fiind învinsă de doar trei ori în anul 2017 în astfel de partide.

Dincolo, Gaz Metan Mediaș are probleme la nivelul clubului, atât financiare, cât și de lot. Elevii lui Cristi Pustai au început sezonul dezastruos, cu trei eșecuri suferite în meciurile cu FC Viitorul, CFR Cluj și Dinamo București, dar și o remiză albă cu CSM Poli Iași. În toate aceste meciuri, oaspeții de azi au marcat un singur gol, încasând 9. În ultima etapă, medieșenii au reușit în cele din urmă primul succes al noului an competițional, un 2-1 cu nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe. Gaz Metan Mediaș are însă mari probleme atunci când joacă în deplasare, acolo unde nu a mai obținut o victorie tocmai din decembrie 2016.

După cele patru întâlniri directe de până acum, câștig de cauză are echipa din Mediaș, cu două victorii. O statistică ciudată ne spune faptul că niciuna dintre cele două nu a reușit să câștige un duel direct atunci când a avut rolul de echipă oaspete.

Ilfovenii sunt văzuți ca favoriți azi, însă elevii lui Pustai au un moral bun după victoria obținută în ultima rundă. Astfel, credem că meciul se anunță unul imprevizibil, însă spectaculos, cu multe goluri. Vom miza așadar pe o partidă cu măcar trei marcate, fapt pentru care putem bifa o cotă de 2.00, preluată din oferta casei de pariuri online Sportingbet (Decizia nr. 1558/25.08.2016).

