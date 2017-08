Cota zilei și avancronică pentru meciul Stoke City vs Arsenal

Competiție – Premier League / Etapa 2

Ultima întâlnire – Stoke vs Arsenal 1-4

Formă Stoke (ultimele 5 partide ) – V I I V I

Formă Arsenal (ultimele 5 partide) – I V I E V

Echipă probabilă Stoke: Butland – Zouma, Shawcross, Martins Indi – Diouf, Fletcher, Allen, Pieters – Bojan, Shaqiri – Berahino

Echipă probabilă Arsenal: Cech – Mustafi, Mertesacker, Holding – Bellerin, Xhaka, Elneny, Kolasinac – Ozil, Lacazette, Sanchez

Sursă foto: skysports.com

Cota zilei din fotbal vine din Premier League, mai exact din etapa cu numărul doi. Am ales să mizăm pe un meci interesant, anume Stoke City vs Arsenal, ce va începe de la ora 19:30. În urma avancronicii din rândurile de mai jos, vă vom prezenta, așa cum deja v-am obișnuit, pontul nostru pentru pariuri.

În sezonul trecut, Stoke City s-a clasat doar pe locul 13 în Premier League, după 38 de runde în care a bifat 11 victorii, 11 remize și 16 eșecuri, fără să impresioneze pe plan ofensiv, cu doar 41 de goluri marcate, și nici în cel defensiv, cu 56 primite. În pauza competițională, gazdele de azi au câștigat Uhren Cup, după rezultatele pozitive cu Xamax și Youbg Boys. În rest, echipa a suferit în partidele amicale disputate, fiind învinsăde Monaco, Sheffield, Crewe sau St. Pauli. Noul campionat a început prost pentru Stoke, aceasta fiind învinsă de Everton cu 1-0. Deși formața nu se descurcă rău pe teren propriu, ultima victorie de acasă în fața tunarilor a avut loc tocmai în anul 2014.

De partea cealaltă, Arsenal a terminat pe locul 5, la doar un punct de Liverpool și la 3 de Manchester City, mai exact de poziții ce asigurau participarea în Champions League. Totuși, londonezii au arătat bine în atac, cu 77 goluri marcate, suferind însă în defensivă, cu 44 primite. Sezonul nu a fost însă unul ratat pentru tunari, aceștia câștigând Cupa în fața campioanei Chelsea, cu scorul de 2-1. În pregătirile din pauza competițională, elevii lui Wenger au câștigat cu Sydney FC și WS Wanderers, au învins-o pe Bayern Munchen la penalty-uri după 1-1, dar și pe Benfica, cu 5-2. Noul an competițional a început perfect pentru Arsenal, cu un trofeu, echipa câștigând Supercupa Angliei în defavoarea rivalei Chelsea. În prima etapa, Alexis Sanchez&Co. s-au impus cu 4-3 într-un meci dramatic cu Leicester.

În ultimele două meciuri directe Arsenal s-a impus de fiecare data, chiar dacă Stoke a reușit să înscrie. Londonezii sunt favoriții întâlnirii, însă dacă ținem cont de forma celor două, plus de nivelul competițional din Premier League, am ales să mergem pe un meci în care vom vedea cel puțin 3 goluri marcate și în care ambel echipe vor contribui la scorul final. Pariul are o cotă de peste 2 și este propus spre a fi plasat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

