A apărut motivarea în dosarul privind dezafilierea Craiovei. Cui trebuie să mulțumească Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, pentru că au scăpat de pușcărie.

Șefii fotbalului românesc au fost achitaţi în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova, pe motiv că nu au încălcat legislaţia primară, aşa cum CCR a redefinit abuzul în serviciu, scrie news.ro.

Curtea de Apel București a motivat de ce i-a achitat definitiv pe Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, condamnați în faza de fond la trei ani cu suspendare: în baza Deciziei numărul 405/2016 a Curții Constituționale privind abuzul în serviciu.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti arată în motivarea deciziei de achitare a fostului preşedinte al Ligii profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir şi a fostului preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu că FRF şi LPF nu exercită atribuţii de serviciu, iar Dumitru Dragomir şi Mircea Sandu erau simpli funcţionari, nu funcţionari publici, cei doi, prin deciziile luate, neîncălcând vreo lege, aşa cum a stabilit Curtea Constituţională în 2016, când a redefinit infracţiunea de abuz în serviciu.



”În cazul inculpatelor persoane juridice FRF şi LPF, pe de o parte nu este îndeplinită cerinţa esenţială a infracţiunii privind existenţa unui raport de serviciu în baza căruia acestea să exercite vreo atribuţie de serviciu, iar, pe de altă parte, nu sunt îndeplinite condiţiile de incriminare impuse de art. 297 Cod penal, în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind prevederea prin legislaţia primară a unei atribuţii de serviciu şi, respectiv, îndeplinirea prin încălcarea legii a unei atribuţii de serviciu, Curtea va dispune achitarea fiecăreia dintre aceste două persoane juridice sub aspectul săvârşirii de abuz în serviciu”, se arată în motivarea Curţii de Apel Bucureşti.Cu referire la Dumitru Dragomir şi Mircea Sandu, judecătorii spun că ei „nu pot fi încadraţi în niciuna dintre definiţiile legale ale noţiunii de funcţionar public reglementate în sensul legii penale” şi că „îndeplineau fiecare o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane juridice, aspecte care conduc la reţinerea în sarcina fiecăruia dintre inculpaţi a calităţii de funcţionar”.

Mai mult, potrivit Deciziei 405/2016 a CCR, „instanţa de control constituţional a introdus două condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ, pentru a fi întrunite condiţiile de tipicitate în cazul infracţiunii de abuz în serviciu, respectiv atribuţia de serviciu în exercitarea căreia se află făptuitorul şi pe care acesta o încalcă sau nu o îndeplineşte, trebuie să fie prevăzută expres de lege, iar actul îndeplinit în exercitarea atribuţiilor de serviciu să încalce o dispoziţie cuprinsă în legislaţia primară”, se mai arată în motivare.Judecătorii mai consideră că Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir nu aveau printre atribuţiile de serviciu reglementate prin statutul FRF sau LPF sau prin Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal atribuţii privind legitimarea acelor jucători de fotbal la alte cluburi de fotbal şi că dacă cei doi ar fi determinat alte persoane să facă acest lucru, aceste fapte ar fi trebuit să fie prezentate în rechizitoriu.

În 15 iunie, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu şi fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir au fost achitaţi de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, în dosarul excluderii din FRF a clubului FC Universitatea Craiova, patronat de Adrian Mititelu. Şi Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal au fost achitate în acest dosar.

Instanţa de apel a menţinut sechestrul asigurator în cazul celor doi conducători şi a LPF, timp de 30 de zile, pentru situaţia în care statul sau/şi lichidatorul FC Universitatea vor deschide acţiune în civil.În 13 iunie 2016, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu suspendare şi obligaţi să plătească fiecare 80.000 de lei amendă penală.

Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal au primit o amendă penală de câte 370.000 lei. Cei doi foşti conducători şi cele două instituţii au mai fost condamnate la plata în solidar a sumei de 1 miliard 84 milioane 592 mii lei către partea civilă, şi la 10.527.634 lei către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – ANAF.