Cupa României, ”sferturi”: CSU Craiova – Dinamo (azi, 21.30, Pro TV, Digi, Dolce). Legenda Cămătaru: ”Țin cu mama”!

Rodion Gorun Cămătaru (58 de ani) a prefațat meciul CSU Craiova – Dinamo, de astăzi (ora 21.30, Pro TV, Digi și Dolce), din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Fost jucător al ambelor formații, ”Cami” a acceptat să discute liber despre fotbalul zilelor noastre, despre Liga 1 și despre echipa națională a României.



Bulgarul Apostol Popov (stânga) va alerga astăzi după dinamovistul Dan Nistor FOTO: Vlad Chirea

Libertatea: O să vă uitați la meciul Craiova – Dinamo?

Rodion Cămătaru: Da, dar campionatul intern este, însă, slab.

Acum, va fi un joc din Cupa României…

Nu prea ai ce să vezi nici în Cupă. Miza este dată de tradiție. Și mai este miza financiară, cum este acum, la Cupa României, unde sunt niște bani în joc.

Recunoașteți această echipă ca fiind adevărata Craiova?

O recunosc, de ce să n-o recunosc? CSU Craiova, așa ne chema și pe noi. Ar fi o rușine să ne întoarcem la Mititelu (n.r. – fostul patron al oltenilor)!

De unde vine dușmănia Craiova – Dinamo?

Vine din perioada lui Ion Oblemenco ( n.r. – fost mare atacant al oltenilor din anii 1970). Eu am preluat-o, ca să zic așa. Era o rivalitate cu Dinamo, dar și cu Steaua. Erau echipe departamentale.

Și a fost trădarea lui Gigi Nețoiu, din 2002…

Acolo, Nețoiu a făcut o greșeală. Pe vremuri, nu existau drepturi TV, ca acum, iar echipele erau susținute doar din buzunarul investitorilor. Nețoiu a primit niște promisiuni prin Craiova, acestea nu au fost respectate, așa că a decis să mute lotul Craiovei la Dinamo. Revenind la drepturile TV din Liga 1, dacă nu ar fi acestea, fotbalul nostru ar falimenta acum. Ca valoare, drepturile TV sunt mult crescute. Sunt colosale, față de fotbalul pe care îl primim, ca spectatori.

Când ați fost ultima oară pe un stadion, la un meci de fotbal?

De doi ani n-am mai fost, de la un meci Craiova – Steaua 0-0. S-a jucat pe stadionul ”Extensiv”. Sper să mă duc mai des pe stadionul ăsta nou făcut la Craiova. În campionat nu mă uit la meciuri precum Mediaș – Chiajna. Sunt echipe ale unor comune în Liga 1, în vreme ce formațiile de tradiție au murit. Este ceva strâmb în fotbalul din zilele astea. Sunt la modă echipele sătești.

”Am pus guvern tehnocrat”!

Ce părere v-a făcut meciul România – Danemarca?

Meci modest. Naționala României este realitatea campionatului intern.



Ca fost mare atacant, ce scuză îi găsiți lui Claudiu Keșeru, pentru ocazia mare pe care a ratat-o?

N-a fost concentrat. A fost o ocazie monumentală.

Ce facem cu neamțul Daum, plătit cu 50.000 de euro pe lună, ca să ne țină pe locul 4 în grupă?

Ce vină are Daum? Neamțul n-are nicio vină. Am pus ”guvern” tehnocrat la federație și nu există nicio ameliorare a situației din fotbal. Sistemul cu play-off și cu play-out este și mai prost decât cel dinainte. Joacă de 6 ori într-un an o echipă cu alta. Dacă nu este spectacol, la ce mă pui să mă uit de 6 ori la astfel de partide?

Gigi Mulțescu sau Cosmin Contra?

Îmi place mult Mulțescu. I-am urmărit atent cariera, în decursul timpului. Unde a simțit că este ceva necurat, a plecat. Alții au acceptat compromisuri: bagă-l pe ăla, scoate-l pe celălalt. Contra este la început de drum și sper să reușească, are stofă.

Cu cine țineți la meciul de mâine?

Cu mama! ”Mama” este Craiova.

Iar Dinamo este tatăl?

Da, tatăl vitreg. (râde)

CV

RODION GORUN CĂMĂTARU

Data și locul nașterii: 22 iunie 1958 / Strehaia.

Echipele la care a jucat: Progresul Strehaia (juniori, 1970-1974), Unievrsitatea Craiova (1974-1986, 288 meciuri / 122 goluri), Dinamo (1986-1989, 89/76), Charleroi (1989-1990, 29/6), Heerenveen (1990-1993, 50/14).