Cristi Chivu nu şi-a revenit după operaţiile suferite. „Am rămas cu sechele, nu e uşor!”, a mărturisit fostul căpitan al echipei naţionale.

Cristi Chivu a povestit la Dolce Sport momentele teribile prin care a trecut după ce s-a accidentat la cap. Fostul internaţional a fost nevoit să se opereze de două ori pentru a mai putea juca fotbal.

Dacă despre prima operaţie Cristi Chivu a mărturisit că i-a salvat viaţa, iar a doua i-a salvat cariera sportivă.

„Doctorii şi-au dat seama că, dacă vreau să mai joc fotbal, trebuie să mă operez din nou. Le-am spus că mai bine mă las de fotbal. Am stat o oră până să mă hotărăsc. Am ieșit pe o terasă și am fumat zece țigări. Am acceptat în cele din urmă. La trei luni distanță jucam din nou fotbal”, a mărturisit Cristi Chivu la DolceSport.

Cristi Chivu nu şi-a revenit după operaţiile suferite: „Am avut un şoc”

Fostul fotbalist a continuat: „Am rămas cu sechele, nu e ușor. Șansa mea a fost Verona. Când îți vezi moartea în față, nu mai poți fi același om. Am avut un șoc. Când mergeam în deplasări, mă uitam dacă au spitale de neurochirurgie. Când dădeam cu capul în minge îmi paraliza toată partea stângă”.

