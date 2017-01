Cristian Gațu face lumină în cazul legat de continuitatea clubului Steaua. Comandantul CSA în 2003, anul în care Gigi Becali a preluat echipa de fotbal, vorbește despre acel moment ce naște atâtea discuții.

”În 2001, eu pe Becali nu îl cunoşteam, dar era în anturajul lui Viorel Păunescu. Păunescu îmi spunea că Becali sprijină financiar clubul, dar nu era în acel consiliu, în care se aflau peste 100 de foşti antrenori, jucători şi oameni care au avut o legătură cu istoria clubului. S-a făcut un fel de Adunare Generală, în care s-a propus că echipa să fie preluată de Becali.

Noi atunci ştiu clar că am votat, vorbesc de Bumbescu, Iovan, că era toată trupa lângă mine, că am ridicat mâna şi am recunoscut contribuţia lui Gigi Becali, pentru că era absurd să nu o recunoşti. A fost o trecere paşnică. Activitatea a fost continuată, pe marca Steaua. Legat de palmares, acesta nu este un lucru palpabil, dar a fost moştenit de Gigi Becali”, a spus, la sport.ro, Gaţu.

Becali rămâne ferm pe poziții și susține că nu va plăti nici un ban celor de la Armată. CSA îi cere despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru că a folosit abuziv marca Steaua.

”Eu nu le dau niciun ban. Eu nu am furat nimic, am luat totul pe drept. Cum am furat, când eu dau bani din 2000 și ei au semnat toți? Eu nu am fost fraier să dau banii cadou”, a mai spus Gigi Becali.

În anul 2015, FC Steaua a pierdut marca Steaua Bucureşti, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins contestaţia în anulare formulată de club la decizia din 3 decembrie 2014 prin care i-a fost anulată marca. ICCJ a anulat marca Steaua Bucureşti înregistrată sub nr. 061735 în 29 ianuarie 2004 de SC Fotbal Club Steaua Bucureşti SA.

Curtea de Apel a decis pe 21 decembrie 2016 ca Becali să nu mai poată folosi numele Steaua, după ce în mai 2016 Tribunalul Bucureşti a decis că Fotbal Club „Steaua” Bucureşti, club finanţat de omul de afaceri George Becali, îşi poate păstra numele.

Hotărârea Curții de Apel nu este definitivă, Becali poate să se adreseze la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în cazul în care va avea câștig de cauză nu va mai fi nevoit să-și schimbe numele.

CSA Steaua a anunțat că își va face echipă de fotbal de seniori, pe care o va înscrie în liga a 4-a, coordonatorul proiectului urmând a fi Marius Lăcătuș.

Citiți și