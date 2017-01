Cristian Grigorașcu, unul dintre arbitri acuzați că au făcut jocuri pentru mafia pariurilor în Turcia și Cipru, și-a dat drumul la gură.

Jandarm de profesie și vicepreședinte al Comisiei Județene de Arbitri Dâmbovița, Grigorașcu a dat explicații, sâmbătă, în fața șefilor de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița ”Mircea cel Bătrân”.

Cristian Grigorașcu a acordat apoi un interviu pentru site-ul jurnaldedambovita.ro.

Reporter: Cine v-a invitat să arbitrați aceste meciuri amicale?

Cristian Grigorașcu: Domnul Petre Dan, care este și prietenul meu. Am înțeles că se duce de câțiva ani la meciuri de pregătire pe acolo. Fiind plecat din țară domnul Negoescu, președintele Comisiei Județene de Arbitri Dâmbovița, m-au întrebat pe mine dacă pot să meargă să se pregătească în Antalya, la niște meciuri amicale. Le-am spus că pot, motiv pentru care m-au invitat și pe mine, unde am mers cu cea mai mare plăcere. A fost o delegație numeroasă, în alți ani au fost și mai mulți. Urma să mai chemăm și zilele viitoare. Ei de acum încolo aveau meciuri și mai multe, după ce se termina stagiul cu echipele românești. Ne-au întrebat dacă mai putem aduce și alți arbitri de la noi, dacă vor să vină să se pregătească acolo. Le-am spus ca da, cu cea mai mare plăcere.

Și în alți ani cine a mai mers la asemenea turnee?

Nu cunosc și nici nu vreau să vorbesc decât în numele meu. De aia am și ieșit public să-mi apăr numele și instituția din care fac parte, să vin cu aceste precizări. Am fost sunat, însă până acum n-am răspuns, pentru că trebuia să cer acordul instituției pe care o reprezintă (Jandarmeria Dâmbovița). Sunt în concediu legal, am respectat normele legale, deci nu am făcut nimic care să mă incrimineze sub nicio formă.

În alți ani a existat acordul CJA Dâmbovița să meargă arbitri locali la astfel de turnee?

Cu tot respectul, nu cunosc. Dar anul ăsta m-au întrebat pe mine și eu am hotărât să-mi dau OK-ul. Dacă am făcut sau nu bine, asta rămâne să judece conducerea AJF.

Ați primit vreun ban pentru meciurile arbitrate?

Eu nu am primit niciun ban, nu am avut nevoie. Am avut decât cazare și masă asigurate de organizatori. Biletul de dus mi l-am plătit singur, de întors mi l-am plătit singur. Eu am fost într-o vacanță. Nici nu intenționam să arbitrez când am plecat, am zis să mă duc să mă relaxez.

Aveți idee dacă ceilalți colegi au primit bani pentru prestațiile la meciuri?

Nu am idee și nu vreau să vorbesc despre ceilalți, decât în numele meu. Nu știu ce au făcut, dacă au fost implicați sau nu au fost implicați în ceva. Referitor la prestațiile noastre ca arbitri, urmăriți și vedeți dacă eu sunt incriminat într-o fază litigioasă, dacă am vreo implicare nepotrivită, dacă ies în evidență cu ceva.

Ați vorbit în românește, v-ați identificat?

M-am identificat, am vorbit în românește, se știa să sunt român. Ba, dincontră, în timpul meciului cu Botoșani am vorbit în română cu unii jucători care erau pe partea mea. M-am legitimat cu pașaportul, toată lumea știa că sunt român și m-am legitimat Grigorașcu Cristian. S-a făcut atâta scandal că ne-am dat alte nume, însă peste tot apare înregistrat la hotel pe numele meu, exclus varianta cu nume străine. Nu ne-a întrebat nimeni, niciodată, ce naționalitate am, de unde sunt. Niciodată. Ba dincotră, am ridicat problema că nu e nornal să arbitrăm echipe românești. Știau că suntem români, dar ne-au spus că nu este niciun fel de problemă și că oamenii sunt de acord. Bănuiesc eu, ca să fac o analiză, ei ca să poată să ne folosească și să ne bage la meciuri românești, le spuneau echipelor că nu suntem români.

Ei fiind cine?

Organizatorii cantonamentelor, care erau turci, cred. Un anume Yusuf se ocupa de treaba asta, am înțeles angajat la o agenție de monitorizare a meciurilor, Enda. Am fost cazați la hotelul Atlantis în Antalya.

Considerați că vreunul dintre colegii dumneavoastră ar avea vreo implicare în trucare de meciuri?

Nu știu și nu am cunoștințe despre așa ceva, altfel vă dați seama că nu ajungeam acolo, să-mi asimilez numele și să-mi pătez imaginea.

Armand Mihălăchioiu este prezentat de presa centrală ca fiind cel care a demascat această situație…

Am auzit că domnul Armand Mihălăchioiu și nu cunosc ce are de împărțit cu conducerea AJF-ului și cu ce se întâmplă în fotbalul județean. Știu că are o dispută, un război cu toată lumea, dar nu înțeleg ce are cu mine personal de m-a băgat în scandalul ășta. Într-o discuție pe care am avut-o luna trecută cu soția lui, Ioana Mihălăchioiu, am întrebat-o ce are Dan cu mine? Mai ales că am avut o relație foarte apropiată, mi-a fost mentor, am învățat foarte multe în arbitraj, trebuia să-mi fie și naș de cununie. Iar Ioana mi-a spus că Armand nu are nimic personal cu mine, el are ce are cu ce se întâmplă în fotbalul județean și cu domnul președinte al AJF Dâmbovița, Tudor Emil, cu domnul Negoescu. Și dacă eu plec de acolo și vine altul în loc, și acela va păți același lucru. Așa mi-a spus soția dumnealui la ultimele teste pe care le-am dat.

Președintele AJF Dâmbovița, domnul Tudor Emil, a avut cunoștință că mergeți acolo?

Nu a avut cunoștință.

Nu ați considerat că e necesar să-l informați?

Nu că nu am considerat, însă domnul Tudor mi-a dat mână liberă să mă ocup de arbitraj, inclusiv de delegări pe la meciuri din județ, cât a plecat domnul Negoescu în Anglia.

Conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor nu ar fi trebuit informată că veți merge la acele turnee?

Nu știu dacă ar fi trebuit. Dacă cumva am greșit, o să răspund eu. Dar consider că nu, atât timp cât suntem asociație județeană și ne desfășurăm activitatea în regim propriu.

Dan Petre părea a avea mustăți atașate în fotografiile apărute.

Nu. Aia e barba lui. Ei m-au rugat să fac următoarea precizare. Le-a fost frică să răspundă la telefoane. Am înțeles că zilele următoare vor ieși toți cei care au fost acolo, pentru a-și spune punctul de vedere.

Considerați că sunt nevinovați?

Nu știu, eu vorbesc în numele meu. Eu consider că sunt nevinovat și am fost târât în acest scandal mediatic, probabil pentru că am fost cu ei acolo, că fac parte din Comisia Județeană de Arbitri Dâmbovița, nu cunosc altceva. Din acest motiv am venit cu aceste precizări în fața dumneavoastră, să-mi apăr numele și instituția pe care o reprezint.