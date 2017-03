Cristina Neagu a fost aleasă cea mai bună jucătoare de handbal a lumii în 2016. Mii de fani ai handbalului au votat cea mai bună jucătoare și cel mai bun jucător din anul trecut.

Votul final a fost format din votul specialiștilor, cel al presei și cel al suporterilor. Câștigătorii au fost Nikola Karabatic (Franța) și Cristina Neagu (România), 28 de ani, transferată recent de la Buducnost Podgorica la CSM București (sportiva va evolua din vară pentru campioana Europei). Pentru ambii sportivi este vorba despre al treilea trofeu.



Karabatic a fost desemant ”Jucătorul Anului” în 2007 și în 2014, iar Neagu – în 2010 și în 2015. În 2016, pe pozițiile secunde au terminat Mikkel Hansen (Danemarca) și Andreas Wolff (Germania). Pe locurile 4 și 5 au terminat Domagoj Duvnjak (Croația) și Sander Sagosen (Norvegia).

Cristina Neagu le-a devansat pe Nora Mork (Norvegia) și pe Nycke Groot (Olanda). Neagu a câștigat clar votul fanilor, cu 37.14%, înaintea rivalei nordice, Mork, (20.86%). Pe locul 4 a terminat Isabelle Gullden, iar pe 5 – Kari Grimsbo (Norvegia). Gullden joacă la CSM București și a câștigat, în 2016, Liga Campionilor cu gruparea sponsorizată de Primăria Capitalei.

Nikola Karabatic

Naționalitatea: Franceză

Data nașterii: 11 April 1984

Clubul actual: Paris Saint-Germain Handball

Performanțe: aur la 2008 and 2012 Olympic Games, silver at Rio 2016, World Champion 2009, 2011, 2015 and 2017, bronze at 2003 and 2005 World Championships; gold at EHF EUROs in 2006, 2010 and 2014, bronze in 2008; 3x EHF Champions League winner (2003, 2007, 2015); 2x Super Globe champion (2013, 2014); 3x IHF Player of the Year (2007, 2014 and 2016)

Cristina Neagu

Naționalitatea: Română

Data nașterii: 26 August 1988

Clubul actual: ZRK Buducnost Podgorica

Performanțe: 2015 World Championship bronze; 2010 Women’s EHF EURO bronze; EHF Champions League winner 2015; 3x IHF Player of the Year (2010, 2015 and 2016)

Mare speranță în vremea junioratului, Cristina Neagu a devenit o certitudine la senioare. Printre cele mai importante realizări ale ei se numără medalia de bronz câștigată la Campionatul Mondial din 2015, Liga Campionilor câștigată cu Buducnost anul trecut, medalia de bronz obținută la Campionatul European din 2010 și cele două titluri de ”Cea mai bună handbalistă a lumii”, adjudecate în 2010 și în 2015.

