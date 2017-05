Cristina Neagu s-a despărțit în lacrimi de Buducnost. Bine-ai venit la CSM București! ”Nu știu de ce am jucat atât de puțin”.

CSM Bucureşti, câştigătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin în 2016, a învins, duminică, formaţia Buducnost Podgorica, cu scorul de 26-20 (13-12), în finala mică a Turneului Final Four de la Budapesta.

Pentru Cristina Neagu (3 goluri) a fost ultimul meci în tricoul celor de la Buducnost, ea urmând să evolueze din sezonul viitor chiar la CSM Bucureşti, cu care a semnat un contract valabil pe doi ani. Neagu s-a despărţit în lacrimi de colegele ei de la Buducnost.

”Nu ştiu de ce am jucat aşa de puţin, ştie doar antrenorul, toate jucătoarele care au jucat puţin. Poate vrea să îşi pregătească restul jucătoarelor. Eu am început bine meciul, dar nu stiu de ce nu am mai jucat. La ultimul meci, am jucat extrem de puţin şi am un sentiment, nu ştiu cum să îl numesc.

Părăsesc echipa după cele mai importante performanţe ale carierei, îmi vor lipsi lucruri. Partea mea la Buducnost s-a terminat practic azi. Privesc înainte şi mă bucur că românii m-au susţinut în aceste zile. Să susţină şi CSM.

Vine vacanţa, după aceea echipa naţională, din nou vacanţă, vom avea un lot foarte bun. Sper că ne vom regăsi în aceste zile la Budapesta şi la anul. Mi-au zis să nu plâng pentru că vin acasă şi mă aşteaptă cu braţele deschise”, a spus Neagu, pentru Digi Sport.

Ceremonia de premiere cu medaliile de bronz a fost efectuată imediat după meci, una dintre personalităţile care a oficiat fiind Narcisa Lecuşanu, oficial EHF.