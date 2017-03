CSA Steaua a făcut primul pas pentru noua echipă: a găsit antrenor! Ion Ion este antrenorul ales de Lăcătuș.

Ion Ion are 63 de ani, a jucat la Steaua în perioada 1971 – 1979, fiindd considerat un talent uriaș. Nu s-a realizat la adevăratul său potențial, fiindcă a fost contemporan cu fotbaliști uriași precum Tudorel Stoica, Liță Dumitru, Anghel Iordănescu, Marcel Răducanu. Ion Ion și-a trecut în palmares 2 titluri și 2 Cupe.

Nu tehnica l-a trădat, ci spiritul său mai boem, mai inadaptabil la viața cazonă de la Steaua. Ion Ion a ajuns peste ani la Rapid, unde a încântat fanii, fiindcă avea mai multă libertate de mișcare și de exprimare.

Marius Lăcătuș, directorul teehnic al echipei ce urmează să se nască în această vară, n-a vrut să ia el banca tehnică. „Fiara” a discutat cu mai mulți antrenori: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan, George Ogăraru, Nana Falemi. Fiecare în parte a spus „pas” din diverse motive.

„Am ales antrenorul. Va avea loc o conferință de presă în care acesta va fi anunțat. Dar pot să vă spun un singur lucru: avem un antrenor. Este un fost jucător al Stelei care a antrenat şi în străinătate şi a antrenat la naționala de juniori. Dar nu vă pot spune cine este.

Am discutat cu mai mulți antrenori, dar nu am ajuns la un acord, pentru că erau antrenori care sunt prinși cu diverse proiecte. Ne-am dorit ca în luna martie să numim antrenorul pentru a se putea ocupa de selecție. Noul antrenor a antrenat în țările arabe, este un antrenor cu experiență. Am discutat de mai multe ori cu el. Cred că pentru a construi o nouă echipă avem nevoie de un antrenor cu experiență”, a declarat Lăcătuş, la Digi Sport.