Ilie Dumitrescu nu vede cu ochi buni ideea formării unei noi echipe de fotbal de către CSA Steaua.

Fostul fotbalist al grupării din Ghencea crede că adevărata continutoare a formaţiei care cucerea Cupa Campionilor Europeni

„S-a clarificat un lucru astăzi: marca e la Clubul Sportiv al Armatei. Deocamdată, palmaresul e în aer, nu se știe cine îl are. FC Steaua, echipa lui Gigi Becali, spune că are palmaresul. Eu am intrat pe site-ul UEFA și m-am uitat la meciul cu Villarreal. Echipa e FC Steaua, are noua siglă și vedeam palmaresul care încă e la această echipă: există Cupa Campionilor din 1986, Supercupa Europei, 26 de titluri de campioană și 22 de Cupe ale României”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Fostul fotbalist a continuat: „Pentru mine, Steaua e cea care activează în Liga 1. Cu Adi Popa, cu Enache, cu Reghecampf antrenor”Deocamdată, există un anunț, vom vedea ce se va întâmpla. O decizie definitivă și revocabilă se va da în speța asta și vom ști unde e palmaresul”, a declarat Ilie Dumitrescu, în cadrul emisiunii „Fotbal Club””.

Marius Lăcătuş, director tehnic

În noul proiect al CSA Steaua, Marius Lăcătuş va ocupa postul de director tehnic.

Obiectivele de performanță fixate pentru echipa ce va fi coordonată de Marius Lăcătuș sunt sincronizate cu planurile de modernizare a infrastructurii sportive – baza de pregătire și stadionul de fotbal.

Astfel, prin promovări succesive în ligile superioare, echipa de fotbal seniori a CSA ar urma să evolueze, începând cu sezonul 2020-2021, în Liga Națională, pe noul stadion de fotbal din Ghencea.