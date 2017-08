CSA Steaua a jucat sâmbătă un amical cu Unirea Izvoarele. Peste 800 de oameni, la meci / FOTO

CSA Steaua joacă sâmbătă un amical cu Unirea Izvoarele. Peste 1.000 de oameni sunt așteptați la meci. Peluza Sud promite spectacol în Ghencea, la testul programat pe terenul 6.

ACTUALIZARE 26 august. Atmosfera incendiară în Ghencea, pe terenul șase. Peste 800 de oameni la meci. În acest moment, în min. 50, CSA Steaua – Unirea Izvoarele (Giurgiu) 4-0 (3-0 la pauză). Foto: Dumitru Angelescu



1.000 de spectatori și-au anunțat prezența la amicalul celor de la CSA Steaua, mai ales că ziua este una specială pentru roș-albaștri: două echipe de tineret ale Stelei au meciuri cu Farul în campionat, iar ziua se încheie cu un mare derby la rugby, în prima etapă a Superligii.

Echipele care vor participa în Liga 4 din București: AFC Asalt, AFC Carmen, AFC Comprest GIM, CS FC Dinamo, FC Metaloglobus 2, CS Progresul 2005, AFC Progresul 1944 Spartac 2, AS Academia Rapid, AFC Rapid, AS Romprim, FC Sportul Studentesc, CSA Steaua, AS Termo, Tricolor FC, AFC Venus 1914, ACS Victoria.