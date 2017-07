CSA Steaua va avea un rival crunt în Rapid. Primăria a anunțat un buget record pentru noua echipă a giuleștenilor.

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 din Bucurrești, a anunțat că noua echipă a Rapidului, care se va înscrie în Liga 4, vaa avea un buget colosal pentru acel nivel. Practic, în sezonul viitor, dacă sse vor înscrie și CSA Steaua, și noul Rapid, în Liga 4 vom avea un duel mai tare decât s-ar fi așteptat oricine.

Dan Tudorache s-a luat de fanii rapidiști care ieri noapte au mers la Primărie și au scandat împotriva acestui proiect.

„O să am o discuție cu reprezentanții lor. Vreau să le explic proiectul meu și automat să vină și ei cu sugestii. Săptămâna viitoare mă voi vedea cu ei. Au un reprezentant cu care am vorbit și pe care-l cunosc. Am fixat o întâlnire pentru săptămâna viitoare. Ei sunt sceptici referitor la acest proiect. S-au grăbit să scandeze aseară. Eu vreau să mă întâlnesc cu ei și să le explic proiectul.

Pe data de 26 vom vedea cine susține acest proiect în consiliu. Eu am vrut să fie un proiect al tuturor consilierilor. La ultima ședință de consiliu îmi mai trebuia un vot, dar eu cred că deja i-am convins și la ședința următoare voi avea o majoritate confortabilă”, a declarat Tudorache.

CSA Steaua va avea un rival crunt în Rapid: „Buget de 200.000-300.000 de euro”

Edilul sectorului 1 a vorbit și despre bugetul pe care Rapidul îl va avea în Liga a 4-a și spune că formația giuleșteană își va juca meciurile la baza Pro Rapid.

„Vreau să preluăm echipa din Liga a 4-a și să promovăm în fiecare an până ajungem în primul eșalon, în anul 2020 să fim în Liga 1. Până în Liga 1, sumele investite vor fi mici. Bugetul sectorului 1 e suficient până ajunge acolo.

Vom avea buget de 200.000 – 300.000 de euro în primul an, împreună cu sponsorii. Și CSA Steaua va avea tot 300.000 de euro buget.

Vreau ca în Liga a 4-a meciurile să se dispute la Pro Rapid. Această bază e a Ministerului Finanțelor în acest moment”, a adăugat Tudorache la TV Digi Sport.

„Am vorbit și cu fostele glorii, și cu cei care au condus clubul Rapid de-a lungul timpului. Am vorbit și cu Daniel Pancu, dar nu vă pot spune mai multe. Eu am mandat până în 2020, nu știu ce se va întâmpla de atunci încolo”, a mai completat Dan Tudorache.

„Investiția în echipa de fotbal va fi una mică la început, cetățenii sectorului 1 nu vor fi afectați”, a încheiat Dan Tudorache.

