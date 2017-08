CSM București a fost salvată de Cristina Neagu, care a egalat în ultimă instanță, după ce Rostov pe Don a condus tot meciul, informează agerpres.ro.

CSM București a terminat la egalitate cu formația rusă Rostov pe Don, 25-25 (12-15), joi seara, în Sala Polivalentă ”Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în meciul de prezentare a echipei pentru noul sezon competițional, desfășurat în cadrul evenimentului CSM București Handball Fest.

Campioana României, care a aliniat toate jucătoarele noi aduse în intersezon, inclusiv Cristina Neagu, a obținut egalul în ultimă instanță, după ce a fost condusă de la un a capăt la altul al meciului.

CSM București este încă la începutul pregătirilor, formația rusă fiind mai avansată din acest puncte de vedere, fapt care s-a putut observa și pe teren.

Rostov, la care au jucat și fost handbaliste de la CSMB, precum Pessoa sau Ana Paula Rodrigues, dar și jucătoare care au evoluat la alte echipe din România (Bulatovic, Barbosa, Makeeva, Managarova, Șimkute), a condus cu 3-0 (min. 4), 7-3 (9), 10-5 (14), dar CSM a reușit să se apropie la două goluri, 10-12 (25), scorul la pauză fiind la 15-12 pentru oaspete.

În repriza secundă, CSM București s-a apropiat la un singur gol, 15-16 (35), 18-19 (41), oaspetele au mărit ecartul la patru goluri, apoi a fost din nou diferență minimă, 22-23 (52), Mehmedovic a egalat în ultimul minut de joc, iar portarul Grubisic a apărat ultima aruncare a partidei, semnată de Bulatovic.

Meciul a prilejuit și retragerea oficială din activitate a Cristinei Vărzaru, care a primit un tricou cu numărul 13 din partea Gabrielei Szabo, directorul general al CSM București, și buchet de flori din partea lui Bogdan Vasiliu, șeful biroului handbal, fosta internațională dând lovitura de începere a partidei.

CSM a fost lipsită în acest meci de pivotul Anastasia Lobaci, care s-a accidentat și va lipsi șase luni.

La meci au asistat, printre alții, președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Cosmin Contra, fosta campioană olimpică la gimnastică Sandra Izbașa etc.

„E clar că avem nevoie de mai mult timp pentru a pune la punct relațiile de joc. S-a văzut asta în foarte multe momente ale partidei de azi cu Rostov. Însă avem tot timpul din lume să le punem la punct. Sunt multe jucătoare noi la CSM, un antrenor nou care are o anumită concepție de joc și e normal ca lucrurile să nu meargă de la început. Dar e abia luna august, ne pregătim pentru ceva mult mai măreț decât acest meci. Azi am alergat tot timpul după adversar și am scos un rezultat de egalitate în ultimul minut și cred că e OK pentru perioada în care ne aflăm. Dar este nevoie de această răbdare pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte indiferent de câte nume ai în echipă. Dacă nu reușești să faci acele jucătoare valoroase să joace ca o echipă atunci degeaba există 16 handbaliste foarte bune”, a spus Neagu.

Interul stânga a menționat că în amicalul de joi s-a văzut că Rostov pe Don a disputat mai multe meciuri de pregătire. „Rolul antrenorului este de a pune la punct relațiile de joc, un rol care uneori poate fi greu pentru că are foarte multe jucătoare bune la dispoziție. Avem nevoie de timp. Dar nu au început încă meciurile oficiale, avem Supercupa săptămâna viitoare și ne dorim să jucăm mai bine decât azi. Nu am avut nici cel mai bun ritm pentru că nu am avut nici meciuri de pregătire, în timp ce la Rostov s-a văzut că au avut mai multe amicale. Avem timp însă, în plus avem și o primă grupă mai accesibilă în Liga Campionilor… și consider că e grupa perfectă pentru a rezolva problema relațiilor de joc. Încercăm să clădim ceva pentru a fi în cea mai bună formă la sfârșit de sezon, în luna mai, când contează cel mai mult”, a precizat ea.

Cristina Neagu susține că formația bucureșteană se poate califica din nou în Final4-ul Ligii Campionilor. „Cu siguranță putem accede în Final4, acesta este obiectivul nostru. Dar sunt câteva echipe, cel puțin la nivelul nostru, dar au în plus această omogenitate pe care noi nu o avem în momentul de față. Și pot enumera câteva dintre ele, Gyor, Vardar, Rostov și probabil Metz sau Ferencvaros. Sunt echipe care joacă de mai mulți ani împreună, în timp ce noi avem acest minus. Încercăm și noi să dăm tot ce putem la fiecare meci și antrenament, însă trebuie să avem răbdare. Noi cu noi și oamenii cu noi. Iar oamenii să vină să ne susțină, pentru că dacă reușim vârful de formă la Final4 și aducem trofeul Ligii Campionilor la București toți vom fi fericiți. Mă bucur că am creat această emulație, îmi doresc ca fanii să vină la fiecare meci în număr cât mai mare. Din păcate nici eu nu sunt robot să fac meciuri extraordinare de fiecare dată. Dar promit oamenilor că voi da maximum la fiecare meci”, a precizat Neagu.

Echipele:

CSM București: Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Alina Iordache (nu a evoluat) — Aneta Udriștioiu, Nathalie Hagman (4 goluri), Majda Mehmedovic (4), Iulia Curea (1), Gnonsiane Niombla, Camille Ayglon Saurina, Sabina Jacobsen, Marit Malm Frafjord (1), Cristina Neagu (6), Oana Manea (1), Amanda Kurtovic, Line Jorgensen (4), Isabelle Gullden (4), Bianca Bazaliu.

Antrenor: Helle Thomsen.

Rostov: Mayssa Pessoa, Ana Sedoikina — Olga Bașkirova, Katarina Bulatovic (5), Ana Viahireva (1), Siraba Dembele (2), Ekaterina Ilina, Alexandrina Cabral Barbosa (4), Ksenia Makeeva, Iulia Managarova (2), Maia Petrova (2), Ana Paula Rodrigues Belo (7), Elena Slivinskaia, Marina Sudakova (1), Oksana Țvirinko, Reghina Șimkute Kalinicenko, Victoria Borșcenko (1). Antrenor: Frederic Bougeant.

„Trebuie să câștigăm Liga Campionilor. Ăsta este unul dintre obiectivele noastre pentru că investim într-o echipă extrem de valoroasă și unită. Sunt ferm convinsă că având pe bancă o antrenoare cum este Helle Thomsen putem să câștigăm. Asta îmi doresc. Sunt extrem de fericită că o avem și pe Cristina Neagu acasă, că performează pentru o echipă din România. Este un lucru extraordinar și eu îi mulțumesc că a acceptat să fie componenta Clubului Sportiv Municipal București”, a spus fosta atletă Gabi Szabo, preșdintele CSM.

Ea a adăugat că sportul românesc are nevoie de evenimente precum Handball Fest pentru ca fanii să își poată vedea valorile acasă. „Este un lucru foarte important pentru toți oamenii din sport să avem astfel de evenimente sportive. Pentru că iubitorii de sport trebuie să-și vadă valorile acasă. Așa că mă bucur că avem posibilitatea să organizăm un asemenea eveniment pentru fani și pentru bucureșteni în general. Bucureștiul are nevoie de evenimente internaționale pentru a pune bazele infrastructurii sportive de care ducem lipsă”, a menționat Szabo.