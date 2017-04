Echipa feminină de handbal CSM București a perfectat transferul suedezei Nathalie Hagman, a anunțat clubul, miercuri, pe site-ul său oficial.

Extrema dreapta în vârstă de 25 de ani, care evoluează în prezent pentru Nykoebing Falster, a semnat un contract valabil pe doi ani și se va alătura echipei în vara acestui an.

”Sunt foarte bucuroasă că voi evolua pentru CSM București! Este pasul următor în cariera mea, cu siguranță este și pasul potrivit. Am auzit foarte multe lucruri bune despre club și despre orașul București. Ambiția mea este să câștig fiecare meci. Am câștigat deja Cupa EHF și îmi doresc să câștig și Champions League. Voi lupta pentru asta, la fel ca toate celelalte jucătoare din echipă. Abia aștept primul meu meci în tricoul CSM București … va fi extraordinar!”, a declarat Nathalie Hagman, care are o relație cu daneza Kristiansen.

❤️ A post shared by Kristina Mulle Kristiansen?? (@kristinamulle) on Dec 31, 2015 at 9:44am PST

Directorul general al clubului, Alin Petrache, a comentat noul transfer: ”Nathalie Hagman este cu siguranță una dintre cele mai bune jucătoare din lume pe postul sau, iar venirea ei la CSM București aduce plus de valoare unei echipe deja extrem de puternice.”

Nathalie Hagman a câștigat Cupa EHF și Cupa Cupelor

Hagman a câștigat Cupa EHF (2015) și Cupa Cupelor (2016), fiind desemnată cea mai bună extremă dreapta și cea mai bună jucătoare a campionatului danez în 2016. A fost aleasă, de asemenea, cea mai bună handbalistă suedeză a anului 2016, și a făcut parte din echipa ideală a turneului olimpic de la Rio 2016.

Nathalie Hagman, cea mai tânără debutantă în echipa națională a Suediei, la doar 17 ani, a cucerit argintul în 2010 la Campionatul European și bronzul în 2014.

CSM București le-a prelungit contractele la cinci jucătoare din lotul actual, daneza Line Jorgensen, franțuzoaicele Gnonsiane Niombla și Camille Ayglon Saurina, suedeza Isabelle Gullden și croata Jelena Grubisic. Totodată, CSM București a semnat un contract (valabil din vară) cu Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii în 2010, 2015 și 2016, aflată în prezent la Buducnost Podgorica, și cu jucătoarele norvegiene Marit Malm Frafjord (pivot) și Amanda Kurtovic (inter dreapta).

Campioana Europei se va despărți, în schimb, de interul stânga suedez Linnea Torstensson și extrema dreaptă spaniolă Carmen Martin, care vor juca din vară pentru formația franceză OGC Nice Côte d’Azur Handball. De asemenea, și extrema dreapta daneză Simone Boehme, venită în această iarnă, a anunțat că nu va continua la CSMB, informează Agerpres.