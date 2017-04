CSM București – Ferencvaros, în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin (vineri, ora 20.00, Digi, Dolce). ”Vom da sută la sută!”.

Handbalista echipei CSM București, Majda Mehmedovici, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că ea și colegele sale vor da 100 la sută pe teren pentru a câștiga meciul cu Ferencvaros de vineri, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

”Aștept cu nerăbdare acest meci, la fel ca și colegele mele, pentru că tot sezonul ne-am antrenat pentru această dublă care poate aduce calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Sper că ne vom îndeplini obiectivul de a ne califica. Mi-ar plăcea ca publicul să fie vineri al optulea jucător pentru noi. Noi toate vom da 100 la sută pe teren în meciul cu Ferencvaros și sper că va fi suficient pentru a câștiga”, a afirmat extrema stângă din Muntenegru. Citește și... Zalăul învinge la Ploiești și titlul la volei masculin e tot mai aproape

CSM București – Ferencvaros, în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Meci de risc maxim

În cadrul aceleiași conferințe de presă, team managerul grupării CSM București, Nicolae Luca, a declarat că partida cu Ferencvaros Budapesta a fost clasificată cu risc maxim din cauza incidentelor provocate în trecut de suporterii maghiari.

”Evenimentul a fost declarat de risc maxim știut fiind faptul că suporterii celor de la Ferencvaros au anumite particularități și un istoric deloc plăcut. Din informațiile pe care le avem, două treimi din suporterii lor vor veni din Ungaria, iar o treime din Transilvania, urmând să facă joncțiunea la București”, a spus el, precizând că numărul fanilor maghiari care vor fi prezenți la Sala Polivalentă din Capitală se ridică la 240.

Luca a adăugat că toate cele peste 4.100 de bilete puse în vânzare au fost epuizate. El a menționat că în total, cererea a fost de 10-12.000 de bilete. ”Cererea de bilete a fost mult mai mare, dar condițiile din București nu ne permit decât o sală cu 5.000 de locuri. Cererea a fost undeva în jur de 10-12.000”, a precizat Nicolae Luca.

CSM București – Ferencvaros, în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Ce spune Oana Manea



”Tot sezonul ne-am pregătit pentru aceste două meciuri din sferturi, sunt foarte importante pentru noi. Am emoții de pe acum, deși eu nu am avut niciodată emoții în Liga Campionilor. Dar am încredere în echipă și în antrenor că vom face două meciuri foarte bune cu Ferencvaros. Ele formează o echipă puternică, atuul lor este faptul că joacă de mult timp împreună. Dar în același timp uneori joacă haotic, fac multe greșeli, iar asta poate fi un avantaj pentru noi. Important este ca noi pe teren să dăm absolut totul”, a spus pivotul formației CSM București, Oana Manea, citată de agerpres.ro.

”Este important să câștigăm ambele meciuri. O diferență de 4-5 goluri după primul meci e bună, dar au fost întoarse rezultate și mai mari, așa că vrem să câștigăm și acolo. Nouă ne convine oricum, important este să ne calificăm în Final Four. Dar dacă noi câștigăm aici atunci presiunea va fi mult mai mare pe ele. Și anul trecut, faptul că noi am jucat relaxat, fără presiune, ne-a făcut să câștigăm trofeul. Cred că echipa care are presiune mai mare este mai stresată. Suntem foarte motivate, fiecare dintre noi își dorește să ajungă în Final Four”, a adăugat ea.

Pivotul a precizat că instalarea suedezului Per Johansson în locul antrenorului Aurel Roșca poate fi o decizie bună pentru echipă. ”Nu vreau să comentez legat de schimbarea antrenorului. A fost decizia clubului, sper și cred că este una bună pentru că văd în antrenamente. Nu știu dacă e riscant, critici vor fi și dacă va ieși bine și dacă va ieși rău în Liga Campionilor, dar eu cred că este o schimbare bună pentru că văd asta în atitudinea noastră, în tactică și în antrenamente”, a afirmat ea.