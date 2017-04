CSM București a avut noroc la tragerea la sorți a meciurilor din „Final Four”. Duel în semifinale cu Vardar Skopje. Reacţii

CSM București își va afla azi adversara din semifinalele „Final Four”. Tragerea la sorți are loc la Viena, de la ora 14:00.

UPDATE 16.00: ”Este în oglindă cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Pe undeva ne doream Vardarul în semifinale și din superstiție și pentru a evita echipa Cristinei Neagu (Buducnost Podgorica — n.r.) și Gyor-ul. Skopje are însă o echipă foarte puternică și își dorește foarte mult să câștige titlul de mulți ani. Cred că va fi un meci foarte, foarte greu.

Cred că este o echipă puternică la fel ca anul trecut, au făcut și ei schimbări la banca tehnică de trei ori ca și noi. Dar mutările noastre sunt totuși mai inspirate și sper să ajungem în finală. Șansele sunt 50-50% de calificare pentru ambele echipe”, a declarat pentru Agerpres, Bogdan Vasiliu, şeful secţiei de handbal de la CSM Bucureşti.

Acesta a continuat: ”Obiectivul, stabilit de noi la începutul sezonului, a fost calificarea în Final Four. L-am obținut, dar evident că ajungând aici, ca și anul trecut, totul este posibil și titlul câștigat ne obligă să dăm totul pentru a păstra trofeul la București. Gândul nostru este doar la recâștigarea competiției și păstrarea trofeului la București”.

În semifinale, CSM București o va întâlni pe Vardar Skopje, iar Buducnost Podgorica va juca împotriva formației Gyor ETO KC.

Turneul Final4 al Ligii Campionilor se va desfășura pe 6 și 7 mai, la Budapesta, cu aceleași echipe ca în 2016, CSM București, Gyori Audi ETO KC, Vardar Skopje și Buducnost Podgorica.

UPDATE 14.33: CSM București va juca în semifinale împotriva celor de la Vardar Skopje. În celălalt joc, Buducnost Podgorica va da piept cu Gyor ETO.

Care ar fi cea mai nimerită adversară? Liga Campionilor la handbal a ajuns înaintea fazei finale, „Final Four”, care, la fel ca anul trecut, se va disputa la Budapesta și va avea în urne aceleași patru echipe: CSM București, Gyor Audi ETO, Buducnost Podgorica și Vardar Skopje.



CSM București a participat anul trecut prima oară în „Final Four” și a câștigat trofeul după o finală cu Gyor decisă de loviturile de departajare (29-26).

CSM București își va afla azi adversara din semifinalele „Final Four”: se vor duela cu viitoarea lor colegă, Cristina Neagu?

Fetele de la CSM ar vrea o finală tot cu Gyor, dar nici nu vor să se întâlnească cu Cristina Neagu, vedeta celor de la Buducnost, dar care din sezonul viitor li se va alătura la clubul Primăriei București.

Echipele adverse sunt una și una. Vardar Skopje n-a lipsit niciodată din „Final Four”, dar nici n-a ajuns în finală. Gyor a luat Liga Campionilor în 2014 și 2015. Are un buget de 4,5 milioane de euro, fiind cea mai bogată echipă dintre cele feminine de handbal. Iar antrenor este spaniolul Ambros Martin, care este și selecționerul României. În plus, joacă acasă. Buducnost Podgorica are atuul unor handbaliste de excepție, precum Neagu, Bulatovici, Knezevici.

Pentru fetele noastre, deplasarea la Budapesta este și o amintire plăcută, fiindcă acolo au devenit campioanele Europei, dar unora la trezește și amintiri neplăcute legate de huliganii maghiari, care le-au atacat fizic și verbal.