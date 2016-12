CSM Oradea a învins pe Maccabi Rishon Lezion, 69-64 (23-19, 16-16, 14-10, 16-19), miercuri, în Arena Antonio Alexe, într-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la baschet masculin.

În meciul cu israelienii, pentru CSM Oradea au jucat Branko Mirkovic 6 puncte, 5 recuperări, 7 pase decisive, Martin Zeno 18 p, 3 rec, 3 pd, Cătălin Petrișor 4 p, 1 rec, Rareș Pașca, Uros Lucic 7 p, 2 rec, 1 pd, Titus Nicoară 11 p, 7 rec, 1 pd, Sean Denison 14 p, 11 rec, 5 pd, Bogdan Țîbîrnă 2 p, 4 rec, Muhamed Pasalic 7 p, 1 rec, 7 pd, Bobe Nicolescu, Sergiu P. Pop.

În alte meciuri din Grupa B, Pinar Karșiyaka (Turcia) a surclasat-o marți pe Umana Reyer Venezia (Italia) cu 99-59, iar miercuri Le Mans Sarthe (Franța) s-a impus cu 82-59 pe terenul formației ucrainene Himik Iujnîi, iar Kataja Basket (Finlanda) a dispus cu 97-86 acasă de Avtodor Saratov (Rusia).

După nouă etape, Le Mans Sarthe ocupă primul loc, cu 16 puncte, urmată de Pinar Karșiyaka, 15 puncte, Umana Reyer Venezia, 15 puncte, Kataja Basket, 14 puncte, Avtodor Saratov, 13 puncte, CSM CSU Oradea, 13 puncte, Maccabi Rand Media Rishon Lezion, 12 puncte, Himik, 10 puncte.

Orădenii, vor juca următorul meci din competiție, ultimul din acest an, pe 21 decembrie, în deplasare cu Avtodor Saratov.

Fundașul Shawn Dawson (23 de ani), internațional israelian, a lăudat echipa orădeană. Accidentat, el nu a putut juca miercuri seară.

”Am avut doar doi fundași valizi, alți trei suntem accidentați. A fost un joc foarte agresiv și important pentru ambele echipe. Din păcate, noi nu am reușit să câștigăm. Oradea are o echipă bună. Mi-au plăcut foarte mult fanii, au aplaudat permanent echipa. Eu sper ca în 10 zile să revin pe parchet. Mi-e deja dor! Deși avem șanse mici, sper încă în calificare!”, a spus Dawson, pentru www. libertatea.ro.

Shawn e fiul lui Joe Dawson, un american cu peste 20 de sezoane în Israel. ”Tatăl meu este o legendă în liga israeliană. Nu sunt modest, speră să-l depășesc cumva! Primesc sfaturi de la el. L-am urmărit jucând tot timpul, mergeam și la antrenamentele lui”.

Shawn Dawson a jucat pe ”pelicani” cu Anthony Davis!

Juniorul a avut și o scurtă experiență în NBA. A semnat cu New Orleans Pelicans, a jucat mai multe mecirui în presezon, dar a revenit în Israel: ”Experiența mea americană a fost uimitoare. O lume cu totul nouă pentru mine și am învățat foarte multe despre ceea ce e nevoie să fac ca lucrurile să meargă bine. Vreau să-mi îmbunătățesc jocul în acest an, să pot merge mai departe și să încerc din nou în NBA”.

Dawson a jucat cu cu unul dintre cei mai buni jucători a momentului, Anthony Davis. ”Anthony este doar o ciudățenie a naturii… Este un monstru .. Este atât de înalt, atât de atletic, dar poate arunca și dribla ca un fundaș. Nu am mai văzut niciodată nimic asemănător. Dar așa este în NBA. Joci cu cei mai buni jucători din lume. Mi-aș să ajung să fiu și eu în acea categorie”.