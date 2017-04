CSM Poli Iași – ASA Tg.Mureș pare un meci de 1 solist la prima vedere, deoarece gazdele ocupă primul loc în clasamentul play-out-ului, iar oaspeții sunt ”lanternă roșie”.

CSM Poli Iași – ASA Tg. Mureș 0-0

CSM Poli Iași: Grahovac – I. Voicu, Frăsinescu, Mihalache, Țăgănașu – Bole, Mitici, V. Gheorghe, C. Ștefănescu – An. Cristea, Golubovici.

ASA Tg. Mureș: Pap – Velayos, Tudose, Candrea, Mendy – Gorobsov, E. Dică – Nicoliță, Ferfelea, Sin – Ciolacu.

Pauză.

Min. 41: Ştefănescu a driblat trei adversari, însă şutul său a nimerit doar bara.

Min. 31: assist Vasile Gheorghe pentru maghiarul Bole, a cărui reluare a fost respinsă în corner de Pap. Min. 21: Andrei Cristea a şutat din cădere, de la 12 metri, Pap a deturnat în corner!

Min. 17: Ciolacu a reluat peste poartă din poziţie ideală. Min. 12: Andrei Cristea a reluat cu capul, de la trei metri, pe lângă poarta apărată de Pap!

Min. 1: Ciolacu era să-i rupă piciorul lui Voicu. Primește ”galben”, Voicu are noroc și rămâne pe teren.

A început meciul.

CSM Poli Iași

Eugen Neagoe: “Vremea şi temperaturile din aceste zile ne-au dat peste cap programul de pregătire. Este zăpadă pe teren, aşa că ne-am antrenat doar pe sintetic şi în sală. Sper ca terenul să fie practicabil luni. Starea gazonului contează foarte mult, pentru că jucăm acasă şi suntem obligaţi să construim pentru a câştiga. Le-am spus jucătorilor că, probabil, va fi cel mai greu joc din play-out. Chiar dacă nu are o situaţie bună în clasament, ASA are jucători valoroşi, cu experienţă, unii dintre ei jucând la echipa naţională. În plus, au un antrenor nou, cu ambiţii mari. Toţi jucătorii vor încerca să-i demonstreze lui Ganea că merită să joace la ASA”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Ţigănaşu – Bőle, Mitić, V. Gheorghe, Ştefănescu – Golubović, A. Cristea

► Rezerve: Caparco, Bosoi, Ciucă, Sato, Panţâru, Sténio Santos, S. Moldovan

► Antrenor: Eugen Neagoe

ASA Tg. Mureş

Ionel Ganea: “Realitatea este că situația nu este foarte bună la ASA, în momentul de față. Dar încercăm pe ultima sută de metri să facem ce putem și să obținem maximum de puncte în cele 8 partide care au mai rămas. Șanse matematice mai sunt, dar totul depinde numai de noi. Avem probleme importante medicale, cea mai importantă cea a lui Gabi Mureșan. Nu avem nimic de pierdut, mai jos de unde este acum Mureș-ul, nu poate fi. Vom vedea ce va fi. Orice antrenor își dorește continuitate. În cazul în care echipa va retrograda, vom vedea din vară ce decizie voi lua, împreună cu reprezentanții conducerii”.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, Candrea, S. Bucur, G. Mendy – E. Dică, Gorobsov – Nicoliţă, Ferfelea, Sin – Ciolacu

► Rezerve: B. Moga, Dulap, Petra, Szasz, Fl. André, C. Rus, Lemnaru

► Antrenor: Ionel Ganea

Meciurile all-time din Liga 1

14.09.2014: CSMS Iaşi – ASA Târgu-Mureş 2 – 2 (Etapa 7)

Au marcat: 1-0 Florin Bejan (8 autogol), 1-1 Ousmane N’Doye (29), 1-2 Dorin Goga (64), 2-2 Ioan Hora (82 autogol)

03.04.2015: ASA Târgu-Mureş – CSMS Iaşi 1 – 0 (Etapa 24)

A marcat: 1-0 Claudiu Bumba (22)

28.08.2015: CSMS Iaşi – ASA Târgu-Mureş 0 – 1 (Etapa 9)

A marcat: 0-1 Ramiro Costa (52)

11.12.2015: ASA Târgu-Mureş – CSMS Iaşi 1 – 1 (Etapa 22)

Au marcat: 0-1 Bojan Golubović (45), 1-1 Ionuţ Balaur (87)

05.08.2016: ASA Târgu-Mureș – CSM Politehnica Iași 0 – 3 (Etapa 3)

Au marcat: 0-1 Lukacs Bőle (16), 0-2 Andrei Cristea (32), 0-3 Marian Târșa (43)

19.11.2016: CSM Politehnica Iași și ASA Târgu-Mureș 0 – 0 (Etapa 16)