CSU Craiova – Dinamo 2-2. Contra: ”Zlatinski ne-a înjurat”. Mulțescu: ”Și trezit din pat, trebuie să dai bine”. Meciul de la Turnu Severin a fost un joc cu mulți nervi. Nici după final, ostilitățile nu s-au încheiat. Declarațiile au fost destul de agresive.

„Jegurilor, cu Steaua v-aţi pus capră, cu noi vă daţi viaţa!”, a ţipat tehnicianul Cosmin Contra în direcţia oltenilor la vestiare.

„Cei de la Craiova trebuie să aibă mai mult respect pentru clubul Dinamo. Dacă e ura istorică față de club, ar trebui să aibă respect față de mine.

La gol, a venit (n.r. – Zlatinski) în fața băncii noastre și ne-a înjurat un pic. Se transmite de la club. M-aș fi bucurat să aibă această răutate și în celelalte meciuri”, a declarat Contra.

CSU Craiova – Dinamo 2-2. Contra: „Fotbalul e crud”

„Fotbalul e crud câteodată. Sunt supărat de rezultat, nu de evoluția băieților. Îi felicit. Am avut o discuție mai aprinsă cu ei la pauză, au reacționat. Ne-a lipsit experiența și nu am putut să învingem în superioritate numerică.

Relaxarea nu a intervenit, dar trebuie să gestionăm ultimele minute și e o lecție pe care trebuie să o învățăm. Mă gândesc la următorul meci, cu FCSB, și sper să ne prezentăm la fel de bine ca în ultimele 4 meciuri”, a spus Contra la finalul meciului.

CSU Craiova – Dinamo 2-2. Mulțescu: „A fost un meci nebun!”

Gigi Mulțescu, antrenorul Craiovei, a avut alte probleme.

„A fost un meci nebun. A început bine pentru noi, eu zic că am fost cu un pas înaintea lor. Până la pauză lucrurile au fost bune, ne-a mers bine strategia.

Repriza a doua am jucat 15-20 de minute echilibrat. Dar ei au început să pună presiune pe careul nostru și au reușit să înscrie și grație unor greșeli ale noastre.

Dumitraș nu are voie să dea pe lângă minge acolo. Respingi cu latul de acolo, înveți la copii și juniori. Și când te ridici din pat trebuie să cunoști acest lucru.

Noi am avut o groază de avantaje, dar din păcate n-am reușit să marcăm mai mult. Din păcate, nu putem să câștigăm mereu. Nu avem precum Steaua trei garnituri.”, a zis Gigi Mulțescu.

Restul reacțiilor

Steliano Filip

„E un dezastru, am luat gol la ultima fază. Nu știm să gestionăm omul în plus. Mergem înainte, ne așteaptă un meci cu Steaua foarte greu.

Știam că vom întâlni o echipă bună. Cu noi când joacă își dă viața, iar cu rivala noastră stă într-o poziție nefirească. Urât din partea lui Zlatinski pentru felul cum se bucură.

Să vină un străin la tine în țară și să face ceea ce face el mi se pare puțin deplasat”, a zis Steliano Filip la TV DigiSport.

Rivaldinho

„Am primit gol în ultima fază, suntem extrem de supărați. Trebuie să ne gândim la următorul meci. Mie nu-mi pasă dacă adversarii critică arbitrajul. Vreau doar să intru pe teren și să dau totul. Nu cred că trebuie să dăm vina pe arbitri. Sunt oameni ca noi, iar greșelile sunt firești.

Am devenit nervoși pe final, dar totul a fost pe bază de adrenalină. Va fi foarte dificil să luam titlul, dar nimic nu e imposibil. Cât timp avem șanse matematice, eu cred.

Vreau ca fanii să ne susțină la meciul cu FCSB, unde sper să vină și tatăl meu.”, a declarat Rivaldinho la TV Dolce.

Andrei Ivan

„Nu știu ce s-a întâmplat în doua repriză, am fost cam morți la mijloc. În prima repriză am jucat bine. Mă bucur că am spart gheața și am marcat.

Din păcate, vom avea 3 absențe importante la următorul meci, Zlatinski, Bancu și Mateiu, care vor fi suspendați”, a zis Andrei Ivan la TV Dolce Sport.

Nicușor Bancu

„Sunt foarte supărat pe fani. Au uitat ce am făcut pentru echipa asta și ne-au înjurat pe final de meci. Nu au venit să ne încurajeze, ci să ne înjure. Arbitrajul este mereu contra noastră, pe alții îi ajută.

Nu voi spune pe cine, dar e greu să jucăm mereu împotriva mai multor persoane. E bine să avem doar 11 adversari, nu mai mulți”, a zis Bancu la TV Dolce Sport.