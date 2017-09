CSU Craiova – Dinamo 2-2. Contra: ”Altă întrebare”. Costache: ”Ne e drag de Contra”. Anton: ”Am fost scuipați, înjurați”. Cum se apără oltenii.

La final a avut loc o încăierare provocată de Jeremy Bokila și în care a fost implicat și Ionel Dănciulescu, care a căutat să aplaneze scandalul.

Toate reacțiile

Paul Anton, mijlocaș Dinamo:

”Se întâmplă și lucruri de-astea, este nervozitate. De fiecare dată când venim aici suntem primiți cu scuipături, cu înjurături. Sunt duse la extrem. Se trece la nivel de ură această rivalitate. Și nu este frumos. Ei când vin la București nu cred că au parte de o astfel de ospitalitate. Avem o strategie cu Contra. Dacă va pleca la națională, va fi un pas înainte pentru el. Am avut 2-0, am încercat să-i mai lovim încă o dată pe contraatac, de-asta a fost o dominare copioasă a lor. Nu ne-a ieșit. Sperăm să ne recuperăm, pentru că jucăm din trei în trei zile”.

Valentin Costache, mijlocaș Dinamo:

”Sunt dezamăgit. Am condus cu 2-0, dar au reușit să ne întoarcă. Când am luat roșu, s-a văzut experiența, lipsa ei, s-a văzut tinerețea mea. O să cresc. Colegii mi-au zis să țin capul sus, dar să învăț din asta. Contra e cu noi, ați văzut câtă nebunie are, cum trăiește meciurile pe margine. Toți ne-am atașat de el, ne e drag de el. Dar, decizia dacă rămâne sau nu la noi este la el”.

Cosmin Contra, antrenor Dinamo:

”Am pregătit meciul să jucăm noi pe contraatac, să avem spații, am băgat două extreme cu viteză. Prima repriză am stat bine în teren, dar după 2-0, care e un scor mincinos, ne-a retras inexplicabil. N-am mai putut ieși din 30 de metri ai noștri. Craiova e o echipă dinamică, cu entuziasm de la mijloc în sus. Egal meritat, nemeritat, cum o fi, dar trebuia să gestionăm mai bine. Ei au avut mai mult dinamism, nu am reușit să ajungem la poarta lor. O echipă foarte-foarte bună a Craiova. Un egal binevenit după înfrângerea cu Timișoara! A fost un meci tensionat, ca și anul trecut, când am condus partida, dar ne-au egalat. Trebuia să fim mai calmi, dar n-am avut calitatea asta. Este meritul lor, felicitări. Au fost o echipă foarte bună. Suntem într-un moment greu al anului. Trebuie să ne prezentăm cât mai bine la meciul cu Chiajna. Nu e bine că s-a vorbit atâta despre o situația care nu e sigură, legat de plecarea mea la națională. Despre națională? Altă întrebare”.

Alex Băluță, atacant CSU Craiova:

”A fost un spectacol frumos. Lumea asta așteaptă de la noi, să arătăm cum am arătat în a doua repriză. După eliminare, am strâns rândurile. Nu le-am mai dat soluții. Ei sunt norocoși că au plecat cu un punct de aici. Am vrut să-i despart pe doi jucători, dar observatorul (n.r. – arbitrul) a interpretat greșit și am luat cartonaș galben. Sunt suspendat pentru următorul meci. La pauză am schimbat sistemul, am rămas în atac eu cu Mitriță, fundașii au fost mult mai înaintați. 4-3, 5-2 trebuia să câștigăm. La faza eliminării lui Zlatinski, arbitrul a văzut sângele adversarului și i-a dat cartonaș roșu”.

Adrian Burlacu, atacant CSU Craiova:

”Am intrat cu gândul de a ajuta echipa. A arătat că suntem o echipă unită. Îi mulțumesc lui Mister pentru încrederea acordată. Am luptat până la final”.