CSU Craiova s-a despărțit de mijlocașul brazilian Madson, după o colaborare de aproape trei ani contractul sud-americanului fiind reziliat.

După ce, zilele trecute, Acka a fost dat afară de oficialii din Bănie, vineri, șefii Craiovei i-au reziliat înțelegerea și brazilianului Madson.

”Stau și mă uit la situație, ești trimis la echipa a doua, mă întreb care este explicația. Nu ți se răspunde, nu te respectă, dar vor să-i respecți. Antrenorule, fii bărbat, nu copil. Când am jucat contra lui Dinamo tu știai că nu eram apt. Am fost să ajut echipa. Am avut ruptură și am astat trei luni și tu nu ai venit să-ți ceri scuze.

Am dat totul pentru această echipă și nu pentru bani, pentru că am avut oferte mai bune. Am respectat, dar nu am fost repectat în acest an. Președintele mi-a spus că-mi va termina cariera. Patronul echipei a spus la televizor anumite lucruri care m-au deranjat. A uitat că anumiți jucători erau la zi cu salariile, iar alții nu primiseră de două luni. Și așa eu am jucat!

La meciul cu Voluntari, când am bătut cu 5-0, tu, antrenorule, ai dat mâna cu cei care au jucat, dar la cei de pe bancă nici măcar nu te-ai uitat! Cine trebuie să-și ceară scuze, eu?”, a fost mesajul postat de Madson pe Facebook în urmă cu câteva zile.

Potrivit datelor oficiale INSTAT, Madson este cel mai bun recuperator în ultimele sezoane din Liga 1, informează dolce-sport.ro.

În vara lui 2014, mijlocașul cariocas a semnat un contract valabil trei ani, astfel încât va evolua pe stadionul ”Ion Oblemenco“ cel puțin până în 2017.

Madson este un produs al clubului Corinthians. În Brazilia a mai evoluat pentru FC Paulista și Atletico Goianiense, de unde a fost transferat de FC Vaslui.