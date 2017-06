Culisele refuzului lui Nedelcu de a merge la FCSB. Hagi: ”Cum să nu-i dau drumul la Steaua?”. Declarația misterioasă a lui Mirel Rădoi.

Decizia lui Dragoș Nedelcu de a refuza oferta celor de la FCSB, care a închis practic oricce puncte de discuție pentru ceea ce ar fi fost transferul verii în fotbalul românesc, suma vehiculată fiind de 1,5 milioane de euro, e încă învăluită în mister.

Și continuă să producă rumoare în fotbalul românesc. Ilie Dumitrescu a dezvăluit că a vorbit cu Gică Hagi despre acest subiect și că „Regele” ar fi fost dispus să-l dea pe mijlocașul de 19 ani.

Culisele refuzului lui Nedelcu de a merge la FCSB. Hagi: ”Îi dau drumul”

„Când ne întorceam de la Cardiff, am stat 3 ore lângă Hagi și am vorbit numai despre fotbal. Știam că Nedelcu are ofertă de la Steaua și l-am întrebat.

Mi-a spus «Îi dau drumul, cum să refuz o ofertă de la Steaua?» Și deja era un litigiu, exista acest subiect”, a spus Ilie Dumitrescu la TV Digi Sport.

După ce părea că negocierile s-au încheiat cu succes, impresarul mijlocașului de 20 de ani l-a informat pe Gigi Becali că fotbalistul s-a răzgândit.

Culisele refuzului lui Nedelcu de a merge la FCSB. Rădoi crede că teama de toanele patronului a fost decisivă

Mirel Rădoi crede că altceva l-aa deranjat pe Nedelcu, care a decis să-și vadă de treabă undeva unde nu e stresat de patron.

„Eu cred că el a refuzat-o din alt punct de vedere, din care cred că și Răzvan Marin a făcut-o. Acea teamă de patron… după câteva meciuri mai slabe în care s-a creat această opinie că el decide cine intră, cine iese.

Și lui i-a fost frică că poate va avea evoluții care nu se vor ridica la nivelul echipei. Și atunci va fi lăsat pe bancă doar pentru că vrea Gigi Becali. Ceea ce nu cred că e adevărat.

Nu știu neapărat dacă e un pas greșit, evident ca imagine, popularitate și cotă putea să crească. Și cred ca și nivel de joc putea să crească la Steaua.

Acum va fi de urmărit și va fi interesant de urmărit care va fi parcursul lui. Pentru mine e un jucător de care Steaua avea mare nevoie”, a declarat Rădoi la Dolce Sport.

