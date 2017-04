Cum au prefațat antrenorii Marius Șumudică și Cosmin Contra duelul Astra – Dinamo, de luni. ”Nu putem să batem nici Industria Sârmei Deşertul Gobi”.

”Noi nu putem să batem dacă jucăm mâine cu Industria Sârmei Deşertul Gobi, nu batem pe nimeni. Pe noi de trei meciuri ne bate toată lumea. E prima oară în cariera mea de antrenor în care mi s-a întâmplat lucrul ăsta, să pierd trei meciuri la rând.

Suntem acum într-o degringoladă, într-un recul. Am câştigat 8 meciuri pentru că am făcut tot ce a ţinut de noi. Am stors ca o lămâie din ei ca să ajungem în play-off, să ne calificăm în cupele europene. Sperăm să ieşim din pasa asta la meciul cu Dinamo”, a spus Marius Şumudică, antrenorul Astrei, la conferinţa de presă.

Contra: ”Șumi încearcă să ia presiunea de pe jucători, mai ales că vin după trei înfrângeri”