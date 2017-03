Cum și-a motivat Șumudică elevii ca să întoarcă scorul la Iași: ”Câteva sticle aruncate, câțiva pumni”. Colericul antrenor al Astrei Giurgiu a dezvăluit cum a reușit la pauza meciului-restanță de ieri, de la Iași, să-și facă elevii să obțină scorul care le-a adus calificarea în play-off, 3-2 contra celor de la CSM Poli, după ce, la pauză, moldovenii conduceau cu 2-1.

„E o victorie importantă din mai multe puncte de vedere. Primul, calificarea în play-off, al doilea e că am urcat până pe locul trei. Am putut să câștigăm și fără Budescu (n.r. – accidentat). Am o echipă matură, cu jucători buni, cu personalitate.

La pauză le-am spus ce le spun de obicei: câteva sticle aruncate, vreo doi pumni prin tabla aia, de acolo. Azi am realizat un nou obiectiv: calificarea în cupele europene”, a precizat Șumudică, la Digi Sport.

Budescu râde de Steaua: „Sper să-și revină Alibec, nu și echipa lor”

Constantin Budescu i-a înțepat pe rivalii de la Steaua, chiar dacă acolo joacă acum și prietenul său Denis Alibec. „Alibec e un tip ambiţios, îşi doreşte foarte mult. Am văzut şi eu meciul cu Dinamo. A încercat să facă foarte multe, iar acum are şi o responsabilitate mai mare, pentru că e căpitan.

Trebuie să fie un exemplu pentru ceilalţi. Sper să revină la forma de până acum. Să-şi revină doar el, nu şi echipa.

Nu ştiu ce se întâmplă la Steaua. Nu trec printr-o formă foarte bună. Au cei mai buni jucători din ţară şi ar trebui să le fie mai uşor. Probabil nu au omogenitate, s-au schimbat multe şi probabil asta le dăunează puţin”, a spus Budescu, la TV Digi Sport.