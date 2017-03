Maria Sharapova (29 de ani) a acordat un interviu ediției americane a revistei Vogue, în timpul căruia a vorbit și despre cum și-a petrecut ultimele 12 luni, în care a fost suspendată din tenis din cauza dopajului cu Meldonium.

“În ultimul an, am băut mai mult alcool decât oricând altcândva în viața mea”, a declarat Maria Sharapova. Celebra jucătoare de tenis are și o explicație pentru asta. “S-a întâmplat astfel pentru că, în sfârșit, am avut viață socială”, a continuat rusoaica.

I-a plăcut să aibă relații cu mai mulți bărbați în același timp

Consumul de alcool în cantități mai mari decât de obicei nu a fost singurul exces comis de Maria Sharapova pe durata suspendării din tenis. Frumoasa sportivă a mărturisit că, pentru prima dată în viața ei, s-a întâlnit cu mai mulți bărbați în același timp. “Nici măcar nu știam cum e! M-am trezit gândind ceva de genul «Asta chiar e o noutate! Și nu pot să zic că nu-mi place!»”, a afirmat rusoaica, râzând – după cum ține să precizeze jurnalistul Vogue.

Printre bărbații cu care s-a întâlnit Maria Sharapova în ultimele 12 luni s-a numărat și tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, fostul ei iubit. “Am stat de vorbă într-un restaurant cinci ore, până s-a închis. Relația cu el a fost o parte foarte importantă a vieții mele. Este o persoană delicată și complicată. A fost foarte drăguț să stăm de vorbă ca doi oameni normali”, a explicat fostul lider WTA.

Perioada lungă de suspendare i-a îngăduit Mariei Sharapova să călătorească altfel decât o făcea: rusoaica și-a dat seama că are timp berechet să viziteze orașe precum Barcelona, Londra, Köln sau țări precum Croația. “Cunoșteam foarte bine Wimbledonul, dar nu cunoșteam Londra”, a afirmat rusoaica.

Tenisul nu reprezintă viața ei

Criticată de mai multe nume mari din tenisul mondal pentru dopajul cu Meldonium și pentru felul în care se comportă în vestiar, Maria Sharapova și-a susținut încă o dată nevinovăția și a afirmat cât se poate de clar că, în ciuda succesului și a celebrității pe care i le-a adus, tenisul nu reprezintă viața ei.

“În vestiar petrec cât mai puțin timp posibil, pentru că am o altă viață. Am familie, am prieteni. Cu cât petrec mai puțin timp în vestiar, cu atât mai multă energie am pentru ei. Sunt respectată pentru ceea ce fac pe terenul de tenis, iar asta înseamnă mult mai mult pentru mine, decât să spună cineva că sunt o persoană drăguță în vestiar. Dacă aș fi fost doar o jucătoare de tenis, cred că aș fi înnebunit. Pe bune”, a afirmat rusoaica, pe care Ion Țiriac nu a vrut-o la turneul pe care îl patronează.