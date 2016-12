Cupa Campionilor old boys se joacă marți, la Chiajna. Ploaie de stele pe parchet! Program și loturi. Steaua, Dinamo și Rapid, la turneu

Laa Sala Sporturilor din Chiajna, e programată Cupa Campionilor old boys. Participă Dinamo, ocazie cu care managerul Adrian Mutu ar putea pe teren, Steaua, Rapid, Petrolul, FC Argeș, Progresul, Concordia Chiajna și selecționata jurnaliștilor.



Printre cei mai importanți jucători care și-au anunțat prezența sunt ex-steliștii Ogăraru, Rădoi, Dică, ex-dinamoviștii Ionuț Lupescu, Adi Mutu, Florentin Petre, foștii rapidiști Pancu, Iencsi, Măldărașanu, argeșenii Bogdan Vintilă și Jean Barbu, ”bancarii” Cătălin Liță sau Stelian Carabaș, petroliștii Daniel Chiriță (încă jucător activ în liga a IV-a, pa Petrolul 52 Ploiești), Vivi Răchită ori Cristi Vlad.

Program Cupa Campionilor old boys



GRUPA A

Steaua București

Rapid București

FC Argeș Pitești

Selecționata jurnaliștilor

Program grupa A

Ora 14:00 – Steaua vs Rapid

Ora 14:28 – FC Argeș vs Selecționata jurnaliștilor

Ora 14:56 – Steaua vs FC Argeș

Ora 15:24 – Rapid vs Selecționata jurnaliștilor

Ora 15:52 – Steaua vs Selecționata jurnaliștilor

Ora 16:20 – FC Argeș vs Rapid

GRUPA B

Dinamo București

Progresul București

Petrolul Ploiești

Concordia Chiajna

Program grupa B

Ora 14:14 – Dinamo vs Progresul

Ora 14:42 – Petrolul vs Concordia Chiajna

Ora 15:10 – Dinamo vs Petrolul

Ora 15:38 – Progresul vs Concordia Chiajna

Ora 16:06 – Dinamo vs Concordia Chiajna

Ora 16:34 – Progresul vs Petrolul Ploiești

Program semifinale și finale

Ora 17:00 – Finala pentru locurile 7-8: 4A vs 4B

Ora 17:12 – Finala pentru locurile 5-6: 3A vs 3B

Ora 17:24 – Semifinala 1: 2A vs 1B

Ora 17:38 – Semifinala 2: 1A vs 2B

Ora 17:52 – Finala pentru locurile 3-4

Ora 18:10 – Finala mare

Ora 18:30 – Festivitatea de premiere

LOTURILE

STEAUA: Martin TUDOR, Sorin GHIONEA, Petre MARIN, Rică NEAGA, Victoraș IACOB, George OGĂRARU, Mirel RĂDOI, Nicolae DICĂ, Sorin PARASCHIV, Valentin BADEA, Iulian MIU, Nana FALEMI. Antrenor: Dumitru DUMITRIU.

RAPID: Daniel PANCU, Adrian IENCSI, Ștefan NANU, Marius MĂLDĂRĂȘANU, Valentin NEGRU, Ionuț VOICU, Constantin SCHUMACHER, Mihai IOSIF, Daniel SAVA, Cristian DULCA, Florentin RĂDULESCU, Radu SARDESCU, Arman KARAMIAN, Valentin BĂDOI. Antrenor: Marian RADA.

FC ARGEȘ: Bogdan VINTILĂ, Dănuț COMAN, Vasile POPA, Valentin NĂSTASE, Iulian CRIVAC, Cornel CRISTESCU, Paul CIOBANU, Alin CHIȚA, Marius RADU, Cristian BRATU, Sică BÂRDEȘ, Jean BARBU, Cristi NEGRU. Antrenor: Silviu DUMITRESCU.

SELECȚIONATA JURNALIȘTILOR: Adrian DOBRE (Eurosport), Catalin CÂRNU (Radio Romania), Cătălin OPRIȘAN (Antena Digital), Iulian ANGHEL (Adevărul), Cristi VLAD (Digisport), Daniel ION (Sport în România), Radu MAXIM (Digi 24), Mihai TOMA (Libertatea), Augustin ROMAN, Cristi CREȚU, Liviu HAGIEȘTEANU (B1 TV), Ionut ANGHELUȚĂ (Digisport), Vicentiu MIHAIU.



DINAMO: Ionuț LUPESCU, Ioan ANDONE, Florin PRUNEA, Bogdan STELEA, Dumitru MORARU, Adrian MUTU, Dorin MATEUȚ, Liviu CIOBOTARIU, Ionel AUGUSTIN, Marin DRAGNEA, Costel ORAC, Daniel IFTODI, Florin BRATU, Marius NICULAE, Giani KIRIȚĂ, Adrian MIHALCEA, Cătălin MUNTEANU, Ionel DĂNCIULESCU, Ionuț BADEA, Florentin PETRE, Daniel FLOREA, Marian IVAN, Tudorel CRISTEA, Adrian IORDACHE. Antrenori: Florin CHERAN și Nicușor VLAD

PROGRESUL: Cristian MUNTEANU, Paul ȘTEFĂNESCU, Gigel COMAN, Cătălin LIȚĂ, Gabriel POPESCU, Marian SAVU, Radu NICULESCU, Ciprian MOZACU, Boris KECA, Stelian CARABAȘ, Ovidiu BURCĂ, Erik LINCAR, Adrian MATEI. Antrenor: Mihai STOICHIȚĂ

PETROLUL PLOIEȘTI: Ion CATANĂ, Cătălin GRIGORE, Daniel CHIRIȚĂ, Valeriu RĂCHITĂ, Ciprian PURA, Marian GRAMA, Marcel ABĂLUȚĂ, Cristian VLAD, Bogdan ZAHIU, Nicolae CONSTANTIN, Laurențiu COSTACHE. Antrenor: Octavian GRIGORE

CONCORDIA CHIAJNA: Marin DUNĂ, Emil URSU, George RADU, Florin MINCIU, Marian RASDAN, Dănuț COJOCARU, Gheorghe MINCIU, Costin CURT, Constantin DUMITRU. Antrenor: Liță DUMITRU