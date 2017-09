BELGIA-AUSTRALIA 1-1. În ”Palais 12” din Bruxelles (zgură indoor), Belgia trecut în avans în fața Australiei (scorul la general este 2-2) grație liderului Goffin.

David Goffin l-a învins greu pe John Millman 6-7 (4) 6-4 6-3 7-5. Apoi, Kyrgios a fost mai bun ca Steve Darcis. După 3 ore și 38 de minute, a fost 6-3 3-6 6-7(5) 6-1 6-2.

PROGRAMUL

Sâmbătă: (ora 14.00) Arthur De Greef/Ruben Bemelmans (Bel) vs Jordan Thompson/John Peers (Aus)

Duminică: (ora 13.00) David Goffin (Bel) vs Nick Kyrgios (Aus); Steve Darcis (Bel) vs John Millman (Aus)

FRANCIA-SERBIA 1-1. Pe stadionul ”Pierre Mauroy” din Lille (zgură), teritoriul pe care s-a ținut și finala din 2014 contra Elveției, Franța și Serbia sunt tot la egalitate.

Dusan Lajovic l-a surprins pe omul manageriat de Ion Țiriac, Lucas Pouille. A fost 6-1 3-6 7-6 (7) 7-6 (5), dar Jo-Wilfried Tsonga a readus lucrurile la normal, trecând de Laslo Djere 7-6 (2) 6-3 6-3.

PROGRAMUL

Sâmbătă: (ora 13.00): Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs Nenad Zimonjic/Filip Krajinovic (Ser).

Dumincă: (ora 12.00) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) vs Dusan Lajovic (Ser); Lucas Pouille (Fra) vs Laslo Djere (Ser)