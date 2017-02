Cupa României, Final 8 la baschet masculin. Steaua și U BT Cluj, în semifinale. Cine câștigă trofeul pus în joc la Sibiu?

Cupa României, Final 8 la baschet masculin. Meciurile de marți și de miercuri. Cine va câștiga trofeul pus în joc la Sibiu?

ACTUALIZARE 22.15.

14 februarie – sferturi de finală

Steaua CSM Eximbank vs. SCM U Craiova 83-63

BC CSU Sibiu vs. U BT Cluj 70-88

15 februarie – sferturi de finală

BC Mures Tg. Mureș vs. Phoenix Galați (ora 17:15, DIGI SPORT)

BC SCM Timișoara vs. CSM CSU Oradea (ora 19:45, înregistrat pe DIGI SPORT de la ora 21:00)

16 februarie

Semifinale

18:00: Steaua – U BT Cluj

20:30:

Ambele meciuri, în direct pe Digi Sport.



17 februarie

Finala, de la ora 19:00, în direct pe Digi Sport.

Începând de marți după-amiaza și până sâmbăta seară, Sala Sporturilor „Transilvania” din Sibiu va găzdui Cupa României FINAL 8 la baschet masculin, sezonul 2016-2017, precum și tradiționalul Superbet All Star Game, ediția 2017.

Astfel, fanii baschetului masculin din Sibiu, și nu numai, vor avea ocazia să urmarească timp de cinci zile evoluțiile celor mai valoroși jucători din LNBM, printre care se afla și multi dintre componenții naționalei României care vor evolua în toamna la FIBA Eurobasket 2017.

Printre ”Vulturii” care vor fi prezenți pe parchetul Salii Sporturilor ”Transilvania” atât în cadrul turneului final al competiției KO, care se va desfășura, în premieră, într-un nou format, cu opt echipa participante, cât și la spectacolul stelar de sâmbătă, Superbet All Star Game, se număra Vlad Moldoveanu, Andrei Mandache, Titus Nicoară, Cătălin Baciu, Mihai Paul, Roland Torok, Bogdan Țibârnă, Adrian Guțoaia, Octavia Popa-Calotă, Bobe Nicolescu, Aktaș Baris, Iulian Orbeanu etc.

În aceste condiții, Cupa Romaniei, Final 8, de la Sibiu, constituie un bun prilej pentru iubitorii baschetului autohton să vină la sala să încurajeze atât echipele favorite, dar și pe ”Vulturi”.

Conform frbaschet.ro, în prima fază din Cupa României, Final 8 la baschet masculin, sunt programate urmatoarele meciuri:

Superbet All Star Game 2017 gata de start!

Sâmbătă, de la ora 17:00, stelele baschetului masculin românesc se vor reuni pe parchetul Sălii Sporturilor ”Transilvania” din Sibiu pentru a oferi un spectacol de calitate în cadrul tradiționalului Superbet All Star Game, editia 2017. Show-ul are în program mult așteptatele concursuri de slam-dunk și de aruncări de la mare distanță, precum și multe surprize pentru spectatori, printre care o tombolă în care vor fi oferite 5 invitații din pachetul ”Follow my team” la FIBA Eurobasket 2017 (n.n. – bilete la toate meciurile naționalei masculine a Romaniei din cadrul Grupei C, de la Cluj-Napoca), dar li concursul de aruncări pentru public, în care un spectator norocos va avea ocazia să obțină un premiu consistent dacă va înscrie de la centrul terenului.