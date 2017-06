Curtea de Apel va da azi verdictul în dosarul dezafilierii Craiovei. Sandu și Dragomir tremură pentru libertatea lor. Decizia care poate băga în faliment tot fotbalul românesc.

ACTUALIZARE 14.12. „E o decizie care ne lasă fără cuvinte”, a spus Mircea Moise, avocatul lui Adrian Mititelu.

ACTUALIZARE 13.52: Mircea Sandu, fost președinte al FRF, și Dumitru Dragomir, fost președinte LPF au fost achitați!

Nu există niciun prejudiciu, iar d ecizia este definitivă

Curtea de Apel respinge ca nefondată acțiunea ANAF, dar menține sechestru asigurator asupra bunurilor inculpaților Mircea Sandu, Dumitru Dragomir și LPF, până când U Craiova anunță dacă va da în judecată în civil, în termen de 30 de zile

Toată părțile civile vor achita câte 2.000 de lei

ACTUALIZARE 13.51. Mircea Sandu (foto) și Dumitru Dragomir așteaptă sentința acasă, nu sunt prezenți la pronunțare. ”Corleone” era acum două zile pe șantier.





ACTUALIZARE 13.00. Așteptarea se prelungește, la Curtea de Apel București. Verdictul se va da ori în sala P55, ori în sala P134, săli în care momentan sunt alte procese pe rol.

Curtea de Apel București trebuie să dea azi verdictul în cazul dezafilierii Craiovei. După 6 ani de procese, azi e așteptat verdictul.

În prima instanţă, Tribunalul Bucureşti a decis ca Adrian Mititelu să primească despăgubiri de aproximativ 220 de milioane de euro şi i-a condamnat pe Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir la câte 3 ani şi şase luni de închisoare. Se spune că dacă aceste decizii vor fi menținute, tot fotbalul românesc va intra în faliment, pentru că nimeni n-are de unde să scoată aceste sume pentru plata daunelor.

Curtea de Apel va da azi verdictul în dosarul dezafilierii Craiovei. procurorii cer câte 14 ani de închisoare pentru „Nașul” și „Corleone”

Procurorii au cerut pedepse cu executare orientate spre maximum, respectiv câte 14 ani, pentru Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir.

„Îmi dau seama că Adrian Mititelu a fost victimă a propriului jurist şi a avocaţilor din jurul dânsului. A zis că s-a consultat cu juriştii din Craiova să dea în judecată Federaţia Română de Fotbal (FRF)(…). Dumitru Dragomir e total nevinovat şi nu are nicio tangenţă cu acest proces. (…) Nu aveam intenţia să fac vreun abuz după ce opinia juridică a fost că s-a încălcat statutul FRF şi că echipele din prima ligă sunt pasibile să fie ezcluse din competiţiile internaţionale dacă nu se respectă statutul. (…) Nu am încălcat niciun paragraf de lege. (…) Am ţinut Craiova doi ani pe banii mei. (…) Cum

poate cineva să mă acuze de ceva când n-am încălcat nimic, nimic. În ultimii 15 ani am trăit cu frică, nu pot să dorm noaptea. Îţi vine rău când te duci acasă şi te iau nevasta şi nepoţii în primire. Sunt nevinovat”, a declarat Dumitru Dragomir în faţa instanţei.

„Nu am apelat în 24 de ani la niciun leu de la bugetul statului. Nu am intreprins împotriva fotbalului nicio acţiune care să fie în afara prevederilor statutului. (…) Faţă de tot ce am făcut în această ţară, pentru această ţară, mi se pare absolut de neînţeles ce mi se întâmplă.(…) Nu am încălcat nicio lege, nu am avut intenţia de a face rău cuiva, ba din contră. Rog să admiteţi apelurile făcute de avocaţii noştri pentru că sunt singurele relevante în acest caz”, le-a spus Mircea Sandu judecătorilor.