Dan Petrescu a calificat-o pe Al Nasr în finala Cupei Președintelui. Tehnicianul român este aproape de primul succes notabil în Emiratele Arabe Unite.

Al Nasr a învins la limită, scor 1-0, Hatta, formație la care joacă și Adrian Ropotan.

Golul calificării pentru echipa lui Dan Petrescu a fost marcat de Barrada, în minutul 71.

Câștigătoarea Cupei Președintelui va merge în Liga Campionilor Asiei, dar antrenorul român nu știe dacă își va prelungi contractul cu Al Nasr.

Ne-au bătut de două ori în campionat, aveam mare nevoie de această victorie, pentru că am avut un an greu. Ne-a lipsit şi cel mai bun jucător, dar e bine că ne-am calificat. Lumea spune că ne-am salvat sezonul. Acum trebuie să câştigăm finala, nu e suficient că am ajuns în finală. Cine câştigă va juca direct în grupele Ligii Campionilor”, a declarat Dan Petrescu, la Digi Sport.

„Nu ştiu dacă voi mai fi şi în sezonul viitor, pentru că am contract până în iunie, contract pe 8 luni. Am venit că m-a rugat un prieten, nu ştiu ce va fi. Da, 1-0 e scorul meu preferat. Unii preferă 5-4, mie îmi place 1-0”, a mai spus tehnicianul, care așteaptă să fie numit selecționer în locul lui Christoph Daum.

”Eu nu cred că la naţională e loc să spui că vrei rezultate peste nu ştiu câţi ani. Ori ai rezultate imediat, ori altul la rând. La naţională nu mai aşteaptă nimeni nimic”, a declarat Petrescu.

În campionat, echipa lui Dan Petrescu ocupă locul al 6-lea, cu 35 de puncte, după 23 de etape. Al Jazira e lider, cu 59 de puncte, iar pe locul al doilea se află Al Ahli, echipa lui Cosmin Olăroiu (51 de puncte).