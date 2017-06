Dan Petrescu va fi prezent vineri la reunirea lui CFR Cluj. Lui Vasile Miriuță i s-a propus să preia echipa a doua

Dan Petrescu nu a semnat încă înţelegerea cu CFR Cluj, deşi a fost anunţat de conducerea din Gruia drept noul antrenor al echipei. Tehnicianul a plecat în Dubai, să-şi rezilieze contractul cu Al Nasr, şi urmează să revină în ţară la mijlocul săptămânii.



Preşedintele clujenilor, Iuliu Mureşan, a ţinut să clarifice situaţia băncii tehnice. Oficialul CFR-ului susţine că Dan Petrescu va fi prezentat oficial în această săptămână şi că vineri va fi prezent la reunirea echipei.

”S-a discutat cu Dan Petrescu, e un acord negociat, ne-am dat mâna, dar de semnat încă nu s-a semnat. Acum lucrăm la contract, probabil că o să semneze azi sau mâine şi probabil că vineri va fi la Cluj. Nu ne temem de alte oferte, el e un om de cuvânt.

Vineri urmează să înceapă munca. Vineri la 10 va fi reunirea, Dan Petrescu va fi prezent, şi câţiva jucători noi.”, a declarat Iuliu Mureşan, la Digi Sport Matinal.

”Normal, ne-am întâlnit, dar încă n-am semnat cu CFR. Se vorbește și de interesul celor de la Konya pentru mine. Mai sunt două echipe, dar nu din Turcia, nici din Romania. Trebuie să iau o decizie poate cât mai repede și sper să fie cea mai bună” – Dan Petrescu



Iuliu Mureşan este convins că se va ajunge la un acord şi a dezvăluit că antrenorului Vasile Miriuță i se va propune să preia echipa a doua a clubului.

„Miriuţă a sosit în ţară, trebuie să vină mâine la club să discutăm. Am vorbit cu el şi nu se opune, depinde în ce condiţii. Are şi varianta să antreneze echipa a doua, dacă va accepta. Eu ştiu ce am în gând să-i propun şi să vedem ce vrea şi el şi să ajungem undeva la mijloc.”, a declarat Iuliu Mureşan, în direct la Digi Sport Matinal.