Dan Roman, la Hermannstadt. Atacantul care a suferit o groaznică accidentare își relansează cariera la Sibiu. Protagonistul unuia dintre cele mai groaznice accidentări din fotbalul românesc din ultimii ani s-a transferat recent la Hermannstadt (liderul Ligii 2) și se gândește la revenirea în elita fotbalului autohton.

AFC Hermannstadt are ambiții mari pentru acest sezon. Nou-promovata din liga a treia este lider în prezent și speră ca la finalul anului competițional să sărbătorească accederea pe prima scenă. Pentru a-și realiza obiectivul, sibienii au făcut transferuri de top, iar cel mai important nume care a venit la echipa lui Alexandru Pelici este Dan Roman, atacant cu ștate vechi în Liga 1. „Nu a fost deloc greu pentru cei de aici să mă convingă să semnez cu Hermannstadt. Sunt aproape de casă și acest lucru a contat enorm”, a povestit Dan Roman cum a ajuns la Hermannstadt.

„Mă uit deseori la accidentare pentru a mă motiva”!

Fotbalistul de 32 de ani a bifat în ultima perioadă echipe din Liga 1, CFR Cluj, CSMS Iași, Botoșani, Târgu-Mureș și Gaz Metan, însă de la medieșeni n-a plecat deloc cu amintiri plăcute. Fotbalistul a suferit o accidentare groznică în timpul unui joc la Botoșani. Verdictul medicilor a fost dur: fractură de peroneu și multiple leziuni, atacantul find obligat să stea pe tușă aproape un an.

„Am avut câteva luni în care eram foarte deprimat, nu știam ce va fi cu mine, nu știam dacă voi mai juca. Familia a fost mereu lângă mine pentru că în primele luni eram invalid, nu puteam face nimic. Trebuia să stea cineva în permanență lângă mine. Ei mi-au spus să nu mă dau bătut, orice ar fi”, spune atacantul, apoi continuă: „Am tras tare și am revenit. Am avut un an foarte bun și apoi iar au apărut problemele tot la piciorul drept. De multe ori mă uit la acidentare și mă motivează , să văd prin ce am trecut și cum am reușit să revin” .





Fotbalistul mărturisește că a depășit acel episod, deși are momente în care se teme pentru o recidivă: „În timpul jocului, nu am frică să pun piciorul, cum se spune, am reușit să trec peste clipele grele. Ulterior, când văd faze mă gândesc că dacă ar fi venit cineva de la spate și m-ar fi lovit… La liga a doua este mult mai dură, se aleargă mult mai mult, încerc să mă adaptez” .

Roman și-a făcut planul pentru viitorul apropiat în privința carierei de jucător, dar are și o idee despre ce va face când se va lăsa. „Îmi doresc doi ani să mai joc, apoi mă voi ocupa de familie. Mi-aș dori să mai joc un an în prima ligă, dacă vom promova cu Hermannstadt. Apoi, vreau să rămân în fenomen, să antrenez copiii la Cluj. O iau de jos, la o școală de fotbal și vreau să urc pas cu pas spre a antrena o echipă de seniori. Sunt fan Real Madrid și mi-aș dori ca echipa mea să aibă un stil de joc asemănător cu cel al spaniolilor” , a afirmat atacantul liderului AFC Hermannstadt.

Face echipă cu ”Torres de România”

În atacul sibienilor, Roman face pereche cu Bogdan Rusu, golgheterul de până acum al echipei. Fost jucător în Liga 1 la Farul, Astra sau Brașov, vârful de 27 de ani vrea să fie Torres de România și să-și ducă echipă pe prima scenă. „Nu vreau să mă opresc, sper să marchez meci de meci. Mi-aș dori să fiu golgheterul Ligii a doua. Vreau cât de curând să fac pasul înapoi în prima ligă, acolo unde cred că îmi este locul. Vreau să promovez cu Hermannstadt. De când eram mic mi-a plăcut mult de Fernando Torres și vreau să cred că am ceva din stilul lui de joc”, a spus Rusu.





Dâlbea, căpitan la 35 ani

Căpitanul sibienilor, Răzvan Dâlbea, este și cel mai experimentat jucător din lotul echipei lui Alexandru Pelici. Mijlocașul în vârstă de 35 de ani spune că favorite nu sunt nici de departe stabilite, iar cluburile care vor lupta pentru promovare se vor cristaliza abia la anul. ”Ne-am dorit să fim cât mai sus, luăm fiecare etapă în parte și sperăm să ne menținem lideri până la final. În retur vedem dacă suntem capabili de promovare. Cred că pot fi surprize mari pe parcursul campionatului, rezultatele de până acum au fost contradictorii. Nu vorbim între noi despre promovare, ne dorim doar să stăm cât mai mult pe primul loc”, a spus căpitanul de la Hermannstadt.