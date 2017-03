Președintele clubului Astra Giurgiu, Dănuț Coman, i-a dat un vot de încredere selecționerului Christoph Daum, în pofida remizei cu Danemarca (0-0) din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2018 și susține că atât germanul, cât și federația trebuie să se bucure de credit până la finalul campaniei de calificare, când se va face bilanțul.

”Nu m-a dezamăgit rezultatul, m-au dezamăgit mai mult comentariile după meci. Dacă tot am acceptat și am pus un antrenor neamț, dacă tot avem o conducere pe care am votat-o, haideți să-i lăsăm cu toții să-și facă treaba. Chiar dacă nu ne vom califica la CM 2018, cu acest risc trebuie să-i lăsăm să-și facă treaba în liniște și la sfârșit vom trage linie și vom vedea dacă au făcut-o bine sau nu”, a declarat Dănuț Coman, care a sărbătorit marți a 38-a sa aniversare cu un joc de minifotbal cu elevii Școlii Gimnaziale Tudor Arghezi, unde s-a derulat Ziua Fotbalului în cadrul programului național ”Școala Altfel”.

Nu crede că Astra e favorită la titlu

Fostul portar consideră că Astra nu se numără printre favorite la titlu în acest an, cel puțin după primele două meciuri din play-off: ”Astra, dacă ne luăm după primele două jocuri disputate în play-off, nu cred că are șanse mari la titlu. Dar dacă ne gândim că suntem echipa campioană, echipa care a surclasat Beșiktaș acum câteva zile, putem spera la mai bine. Vom vedea, cert e că trebuie să schimbăm ceea ce am făcut în primele două meciuri din play-off. Trebuie să ne gândim că numai muncind putem avea performanțe și în acest an”.

Antrenorul Marius Șumudică va lua o decizie la finalul campionatului, dar dacă va primi o ofertă foarte bună va părăsi clubul, a opinat Dănuț Coman: ”În fotbal se pot întâmpla multe lucruri de la o zi la alta. Eu am discutat cu Șumi, dacă va primi o ofertă foarte bună din străinătate sigur va pleca, pentru că a făcut performanță la Astra și e normal să se gândească să-i fie mai bine și din punct de vedere financiar. Dacă nu, vom vedea la vară, vom discuta cu el și vom vedea dacă ajungem la un numitor comun. Întotdeauna a avut oferte din Turcia, chiar eu am participat la unele discuții, iar el avea oricum o cotă foarte bună. A câștigat un campionat, a făcut performanță în Europa, e unul dintre cei mai buni antrenori români și e normal să aibă oferte”.

Foștii jucători steliști Florentin Petre, Iulian Miu, Florentin Dumitru, Daniel Oprița, Nana Falemi, Helmuth Duckadam, Ciprian Marica și actualii fotbaliști Denis Alibec, Florin Tănase și Harem Gnohere au făcut propagandă pentru mișcare și mai ales pentru fotbal la Școala Gimnazială Tudor Arghezi, în cadrul programului național ”Școala Altfel”.

”Mi-am adus aminte cât de mult jucam fotbal în curtea școlii, acum cred că nu se mai joacă atât de mult. Acolo am crescut, făceam și antrenamente în timpul săptămânii, avea și ore de sport, iar sâmbătă și duminica eram în curtea școlii. Mă bucur să suntem alături de copii și putem să ajutăm copiii să înțeleagă că trebuie să facă sport. Sportul înseamnă sănătate și poți să te dezvolți așa cum trebuie”, a declarat Iulian Miu.