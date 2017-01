Daniel Pancu își începe cariera de antrenor la Voluntari, ca secund al lui Florin Marin

Daniel Pancu, 39 de ani, a decis să se retragă din cariera de fotbalist şi să devină antrenor.

Pancone a semnat un contract pe doi ani cu Voluntari şi va lucra cu Florin Marin, antrenorul principal al ilfovenilor.

”Daniel a jucat în ultimul an la Voluntari şi noi am fost extrem de mulţumiţi de ceea ce a făcut pentru echipă. Noi am vrut de la început să continue alături de noi, dar a rămas să decidă dacă în staff-ul administrativ sau în cel tehnic.

El este şi la Şcoala de antrenori, a hotărât că ăsta este drumul pe care vrea să-l urmeze şi am bătut palma pentru o înţelegere pe doi ani. La cât îl văd de preocupat sunt convins că va face carieră şi ca antrenor. Sper să ajungă măcar la performanţe similare celor pe care le-a obţinut ca fotbalist”, a declarat managerul general al Voluntariului, Dan Leasă.

De-a lungul carierei, Pancu a jucat la Poli Iaşi, Rapid, Cesena, Beşiktaş, Bursaspor, Terek Groznîi, CSKA Sofia, FC Vaslui şi FC Voluntari.