Dansatorii sportivi români se întrec în trei competiții naționale

In calendarul competitional al Federatiei Romane de Dans Sportiv (F.R.D.S.) figureaza pentru acest weekend (1-2 octombrie) nu mai putin de trei competitii, in care cei peste 12.000 de sportivi legitimati la Federatie, dar si alte sute de copii debutanti, vor putea sa-si demonstreze inca odata pregatirea si maestria pe ringurile de dans si sa evolueze in clasament.

Astfel, in Sala Apollo din sectorul 3 al capitalei se vor desfasura sambata si duminica, 1 si 2 octombrie, Campionatul Studentesc al Municipiului Bucuresti si Cupa Violet, organizate de clubul bucurestean Violet si F.R.D.S., care vor reuni peste 40 de intreceri pe clase valorice si categorii de varsta, in 6 programe de concurs.

Peste 30 de intreceri, in 4 programe, sunt programate si la Cupa Magnum, editia a V-a, care se va disputa duminica (2 octombrie) in Sala Polivalenta din Resita, eveniment organizat de A.C.S. Magnum Team Resita si F.R.D.S.

A treia competitie a sfarsitului de saptamana se va disputa tot duminica, 2 octombrie, in Sala Polivalenta din Medias unde se va desfasura Concursul National de Dans Sportiv „Cupa Medias” editia a X-a, in organizarea Clubului de Dans Sportiv „Magic of the Dance” Medias si F.R.D.S. Competitia mediesana va cuprinde nu mai putin de 40 de concursuri structurate in 4 programe.

Mai multe amanunte aflati de pe site-ul official al Federatiei Romane de Dans Sportiv, www.dancesport.ro.