Daum a fost făcut una cu pământul de un angajat al FRF. Atac devastator: ”Omul chiar crede că e bun, că e pe val”. Atac ”prin alunecare” și la Burleanu.

Marcel Pușcaș, vocea opoziției sistemului Burleanu, care „cântă” haosul existent în fenomen chiar din interiorul acestuia, fiind angajat al FRF, a dat din nou de pământ cu Christoph Daum, selecționerul care ne-a lăsat fără șanse de calificare de la mijlocul preliminariilor pentru Rusia 2018, a lovit din nou.

Marcel Pușcaș este singurul angajat al FRF care are tupeul să critice public, prin postări pe rețelele de socializare, atât șefii, cât și pe neamțul Daum, cea mai mare „țeapă” din istoria recentă a fotbalului nostru.

Iată mesajul integral al lui Marcel Pușcaș, care i-a „tăvălit” și pe „yesmenii” care-l înconjoară pe Burleanu.

DADAIȘTI și NUNUIȘTI

Pe zi ce trece imi este tot mai simpatic dl Cristi DAUM, noul și poate eternul selectioner al echipei reprezentative.

Are șarm, e cult, are umor, autoironie si e spontan. Mai este si bun psiholog, intelegind perfect oamenii cu care interactioneaza.

I-a citit cum se zice. Iata ce declara printre altele in GSP-ul din 4 08 2016

— Nu am avut timp pt a incepe lectiile in limba romana, si nici nu cunosc deocamdata prea multe cuvinte. AUD PERMANENT IN JURUL MEU ” DA,DA, DA” , STIU CA ESTE TRADUCEREA DE LA” YES”.

Se referea la românii ca simbol yesmanistic.

În acest mod, după un an de la acea declarație,omul chiar crede că este bun,că e pe val,chiar dacă nu a adunat decît vreo 6 puncte în grupă.

Puncte cu care pune capăt, cel mai timpuriu, speranței de calificare din istoria fotbalului românesc.

Adică,la jumătatea calificărilor , NU MAI AVEM NICI O ȘANSĂ!!!

Azi, la prima adiere în juru-i, a unui „NU,NU,NU”, omul poate intra în panică.

Și-atunci,ca românul bun la suflet și milos ,îl credităm,acoperindu-ne astfel și greșeala de-al aduce.

Aruncăm praful sub preș.

Pot spune că DA-DA-ismul îi dă bătăiță la poponeț, NU-NU-ismului ne-upgradat.

Daum e un fin psiholog , nu-i asa ?

El vorbește ce vor alții să audă,precum în spectacolul „CARAMITRU-MĂLĂELE, CÎTE-N LUNĂ ȘI ÎN STELE”.

Bravo, lui !

Doar de o gaură financiară de vreo 13 mil euro!?, prin NEcalificare nu vrea să audă și/sau să pomenească!

Ea,gaura, nu este în acest spectacol.

Și nu e singurul.

Probabil ca responsabilii pt acest eșec suntem noi , „NUNUIȘTII”,care nu-l vedeam o soluție în veci, noi cărora chiar ne pasă de ăst-fotbal.

Yesmeni există peste tot in lume , chiar si in Germania.

Diferența e că acolo și plătesc susținerea și greșelile „DADAICE”.

Așadar, putem dormi liniștiți.

Dl Daum veghează somnul nostru !

Fie Necalificarea Înțeleasă !-FNI