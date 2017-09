De ce a acceptat Cosmin Contra să preia imediat naționala. Are conferință de presă la 12.30 și face anunțul oficial. ”E un vis împlinit!”

De ce a acceptat Cosmin Contra să preia imediat naționala. Are conferință de presă la 12.30 pentru a face anunțul oficial. ”E un vis împlinit!”.

Cosmin Contra (41 de ani) va anunța oficial, luni, faptul că a acceptat să preia echipa națională.

Luni, de la 12.30, FC Dinamo a anunțat o conferința de presă organizată de Dinamo București, la sala de evenimente de la tribuna a doua a stadionului din Ștefan cel Mare.



Între timp, de la Telekom, am aflat de ce a acceptat Contra să preia imediat naționala.