Declarația anului după circul de la Dinamo II – Dinamo 1-2: ”M-am bucurat cât am putut de puțin la gol!”

Dinamo II – Dinamo a fost cel mai ciudat meci al anului. Cele două echipe ale aceluiași club s-au întâlnit ieri în șaisprezecimile de finală din Cupa României. Ca meciul să fie cu adevărat în familie, la centru a oficiat Horia Mladinovici, angajat la centrul medical de la Dinamo! Cum era de așteptat, Dinamo s-a calificat, învingând cu 2-1.

Declarația anului a fost oferită de Andrei Târcoveanu, autorul golului celor de la „satelit”. „A fost un meci foarte dificil, dar ne bucurăm că le-am pus probleme celor de la prima echipă. A fost un antrenament bun și pentru noi, și pentru ei. Nu ne-am gîndit la diferența de scor sau ceva, ci doar să facem un meci bun. E un rezultat bun. A fost ciudat, a fost cam ca la antrenamente, cînd facem jocuri scoală. Sincer, nu mi-a placut ca am fost pusi in aceasta postura. Am mai facut parte din lotul primei echipe si sper sa joc mai mult acolo. M-am bucurat cît am putut de puțin la gol” a spus Andrei Tîrcoveanu.

A jucat și fiul lui Ciobotariu

Laurenţiu Diniţă, antrenorul lui Dinamo II, a declarat că este mîndru de elevii săi, cărora le prevede un viitor frumos la prima echipa a clubului.

“Vreau să-mi felicit elevii pentru jocul pe care l-am făcut. Am ieşit cu fruntea sus. A fost un meci frumos, cu faze la ambele porţi. Puteam chiar egala pe final, am sperat la prelungiri. Sînt mîndru de copiii aceştia, au arătat că au valoare, Dinamo are un viitor frumos. Probabil au fost puţin subestimaţi de cei de la echipa mare. Jucătorii mei au fost foarte motivaţi, au dat totul pe teren. Au fost momente cînd am dominat jocul. Elevii mei au jucat contra idolilor, toţi îşi dorsc să ajungă la echipa mare. Tîrcoveanu va ajunge, în curînd, la echipa mare. Nu am văzut fazele litigioase, abia aştept să revăd meciul”, a spus Diniţă.

La Dinamo II a jufat și Denis Ciobotariu, fiul lui Liviu Ciobotariu. „Am jucat bine. Și cei de la echipa mare. Noi am avut o atitudine mai bună. Ne-am dorit să demonstrăm. Unul din visele mele e să-l depășeșc pe tata”, a declarat Ciobotariu.

O singură dată s-a mai întâmplat ca „satelitul” să înfrunte clubul „mamă” într-un joc oficial. În 2006, Poli Timișoara (echipa lui Iancu) a „nenorocit-o” pe Poli II, cu 4-1.