Declarațiile lui Ovidiu Stângă: ”Dacă selecționerul nu e ajutat, 50 de ani nu mergem la Mondiale! În România, bagi bani azi, vrei rezultate de ieri”

Pentru trei zile (15-17 martie), fostul internațional Ovidiu Stângă (44 de ani) s-a aflat la Ploiești, pe terenurile școlii de fotbal patronate de Daniel Chiriță, unde a predat în cadrul unui campus de pregătire tehnică pentru copii și juniori. La capătul ultimei zile de pregătire, am dialogat sincer cu ”Ovi”, antrenor la PSV Eindhoven, despre trecutul, prezentul și viitorul fotbalului românesc.

Libertatea: Ovidiu, Skill Factor Footbal Academy, o şcoală de tehnică individuală olandeză, a venit la Ploiești. Tu ești alături de ei. Cum și de ce?

Ovidiu Stângă: Eu sunt prezent aici pentru a ajuta dezvoltarea tehnică individuală în România. E un proiect pe termen scurt, din moment ce eu sunt foarte ocupat cu munca în Olanda, la PSV Eindhoven. Dar mi-am luat o săptămână de concediu pentru că vreau să ajut fotbalul nostru juvenil, ramură unde avem lipsuri multe.

Şcoala de Fotbal ”Daniel Chiriţă”, deținută de fostul internațional, încă jucător activ în liga a patra, la Petrolul 52 Ploiești, în colaborare cu Skill Factor Footbal Academy (o şcoală de tehnică individuală olandeză), organizeazăa organizat, în perioada 15 – 17 martie 2017, pe terenurile de la baza sportivă “Kiru Sport” din Parcul Tineretului Ploieşti, un campus de pregătire tehnică pentru copii şi juniori. Antrenamentele au fost conduse de un antrenor român de tehnică individuală – Mihai Cojocaru, de unul dintre asistenţii celebrului Wiel Coerver (plecat dintre noi pe 22 aprilie 2011, la 86 de ani) – Joep Haan (fost jucător la Roda Kerkrade) și de Ovidiu Stângă. Au fost 15 ore de antrenament intensiv pe parcursul a trei zile (15, 16 si 17 martie), în care s-a pus accent pe mişcările de bază, dribling şi fente în diferite forme de iniţiere integrate în exerciţii, exerciţii de tehnică cu finalizare etc. La acest stagiu de pregătire au participat 48 de copii, cu vârste între 9 şi 13 ani, și 10 portari, costul cursului fiind de 160 euro/persoană şi incluzând echipament oficial (tricou + șort), minge, taxă antrenamente, masă de pranz, program de vitaminizare. Fiecare copil a primit o diplomă de participare la campus cu semnătura originala a celebrului Wiel Coerver, tehnician care a cucerit Cupa UEFA cu Feyenoord, în 1974.

La baza pregătirii se află celebrele metode ”Coerver”. Poveștește-ne cam ce înseamnă asta.

Modulele ”Coerver Coaching” sunt folosite de foarte de mulți ani în Olanda. Stilul FC Barcelona e făcut pe modelul ăsta, regretatul Johan Cruyff le-a importat în Catalunia. Foarte succint, e, de fapt, vorba, de dezvoltarea simțului balonului: e important ca de câte ori atingi mingea cu piciorul îndemânatic, de atâtea ori să conduci balonul și cu cel neîndematic. Este un fel de coordonare în regim de viteză, iar această coordonare dacă nu se învață corect, mingea fuge. Decât să faci trepte și scărițe, mai bine exersezi cu mingea. Procesul de pregătire și de învățare e ca alfabetul, plecăm de la liniuțe, bastonașe și cercuri, abia apoi învătăm să citim și să scriem. Metaforic, ”Coerver Coaching” e ca înotul: nu poși să te arunci în apă fără să cunoști cum se procedează!



Până la ce vârstă e aplicabil acest model de pregătire?

Până te lași de fotbal! Olandezii îl folosesc de trei deceni. E bun pentru toți toti, până la finalul carierei. Și asta pentru că, în general, jucătorii tehnici sunt cei care devin jucători top prin exercițiu. Uite, Robin van Persie făcea naveta să facă acest ”Coerver”. Juca la Feyenoord, dar venea la Eindhoven să lucreze cu Wiel Coerver. Recent, într-un interviu, Robin chiar a zis că-i lipsește foarte mult exercițiul Coerver și că nu mai are același simțal balonului. Wiel Coerver a fost un fotbalist bun și un om foarte inteligent, a demonstrat științific că acest antrenament dă rezultate, a simțit că acest model îți dezvpăltă tehnicia individuală la absolut!



Ce înseamnă modelul Coerver Metoda Coerver este o tehnică de antrenament brevetată de Will Coerver, supranumit ”Albert Einstein al fotbalului”. Nemulțumit de lipsa de competențe individuale și de accentul pus pe jocul defensiv, el a elaborat o metodologie care a pus accent pe învățarea tehnicii, pe viziunea în joc, pe calitățile ce trebuiesc dobândite pentru a crea un stil care să aducă goluri și să atragă fanii pe stadioane. Prin analiza casetelor video cu jocul marilor fotbaliști, de la Sir Stanley Matthews, la Cryuff, de la Beckenbauer la Pele, de la Zidane la Maradona și Hagi, fostul antrenor olandez a a inventat o straegie de antrenament bazată pe controlul balonului. Pe scurt, sounea Coerver, tehnica e o chestiune care se învață, nu doar o chestiune de talent nativ. Boudewijn Zenden a fost primul fotbalist care a jucat la un Campionat Mondial, cel din 1998, provenind din școala de fotbal ”Coerver”. Și Robin van Persie are aceeași școală la origine. Metodologia lui Coerver, conservată prin manuale, materiale video și DVD-uri, a răspândit peste 4.000 de exerciții în întreaga lume. Mari antrenori, precum Vicente del Bosque, Johan Cruyff, Sir Alex Ferguson, Gerard Houllier ori Carlos Pareira au folosit metodele lui Coerver.

Cristiano Ronaldo, Robin Van Nistelrooy, Rooney au deprins tehnica după metodele lui Coerver.

Coerver a vândut drepturile exercițiilor inventate și dezvoltate de el în 1984. Iar ”Coerver Coaching” e activ azi din Australia în Statele Unite, de la Ghana la Rio, de la New York la Salzburg. Sunt școli care funcționează în conformitate cu învățăturile sale. Cu cine colaborează Coerver Coaching

Federația franceză de fotbal, Federația de Fotbal din Australia, Asociația de Fotbal din China, Federația Japoneză Fotbal, PSV Eindhoven, Bayern München, Newcastle, Arsenal

1,5 milioane de copii si antrenori au participat Coerver®Coaching în campusuri; Centrele de Coaching Coerver® care operează in 30 de țări.

Declarații tari ale lui Ovidiu Stângă. Ce face la PSV Eindhoven

Libertatea: Ovidiu, să revenim. Ce faci acum la PSV Eindhoven, în ce constă munca ta?

Ovidiu Stângă: Contractul cu PSV e part-time, am un program de 16-18 ore pe săptămână. Sunt ”secund” la echipa de fete a clubului, din prima divizie. Pe de altă parte, ajut toate grupele de copii și juniori ai clubului pe partea de antrenament specific postului de mijlocaș. E o mândrie pentru mine că pot ajuta talentele clubului la care am jucat. Și e o bucurie că fac parte dintr-un staff cu greutate. Van Bommel, care e și ”secund” la naționala Arabiei Saudite și mai e plecat, uneori 2-3 săptămâni, e colegul meu pe partea de pregătire a mijlocașilor. La fundași, responsabil e Andre Ooijer, de atacanți se ocupă Ruud van Nistelrooy. Îți dai seama ce companie. Un un proiect pe termen lung la Eindhoven. Nimeni nu e de neînlocuit, dar, de venit, vin doar foști fotbaliști ai clubului! Se lucrează bine, eu sunt una dintre motorașele sistemului PSV!

Copiii? Te moștenește vreunul?

De principiu, amândoi au tehnică bună, au viziune bună. Însă, în Olanda, concurența mare. Eu nu mă mint singur și nu îi mint nici pe ei: la ora actuală nu pot face parte din primii 16 la PSv, la categoria lor de vârstă (n.r. băieții lui Ovidiu au 9, respectiv 12 ani). Sunt realist, corect cu viața. Dacă PSV ar face selecție doar din oraș, ar avea șanse și ai mei, numai că gruparea are o rază de selecție de 150 de kilometri! În fiecare zi vin zeci de micuți la selecție, aici, în olanda, 95% dintre copii între 5 și 10 ani fac fotbal. Unii se opresc după ce își dau seama că nu fac față șla un nivel foarte mare. Pentru ai mei, timp e, dar nu țin neapărat să facă fotbal. Ai mei? Cel mare e la academia lui FC Eindhoven, cel mic – la a doua grupă valorică a vârstei lui tot în oraș, la un club amator.

Declarații tari ale lui Ovidiu Stângă: ”Între PSV Eindhoven și România, aleg… să fiu liniștit”;

Ce visează antrenorul Ovidiu Stângă. Principal la PSV Eindhoven sau antrenor în România? Ce ai alege?

Aș alege… să fiu linștit, iar la noi în țară nu poți fi! Ceea ce fac acum e ideal, nu am presiunea rezultatelor, nu am un program foarte încărcat, pot să mă ocup și de copii, că au nevoie de tatăl lor. Fac si fotbal, dar am și timp liber. Seara luăm cina împreună!



Declarații tari ale lui Ovidiu Stângă: ”La noi, antrenorul face echipa doar la început te lasă, apoi te încalecă patronul”

Ai antrenat Universitatea Craiova, UTA, CSU Craiova, lotul național U 18. Ai mai avut oferte din țară?

Din păcate, în România antrenorul nu prea are rol în echipă. La început, patronul te lasă, apoi te încalecă!

Ce zici de Craiova actuală?

Mă uit și, uneori, îmi dau lacrimile: sunt 11 titulari și 10 din afara Olteniei! Pe vremea mea, erau 6-7 craioveni în primul 11! Peste tot în lume e migrație, schimbări de jucători, comerț cum se zice. Dacă ținta e performanța, sunt de acord să se aducă jucători, dacă nu există rezultate, asta îmi lasă un gust amar! La Craiova e, totuși, un proiect bun, un nucleu bun. Totuși, îmi permit să-mi pun întrebări de ce rezultatele întârzie să apară: cum e posibil ca Alin Dudea, cel mai bun produs al generației născută 1987, să ajungă la Dinamo? E clar că se greșește undeva.

Declarații tari ale lui Ovidiu Stângă. ”Pe termen scurt, greu să facem performanță”

Cum vezi meciul cu Danemarca, de duminică? E decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2018. Pierdem, adio!

Mi-e greu să comentez de pe margine, doar selecționerul știe la ora jocului cine e apt, cine nu, nu pot face o evaluare corectă. Christoph Daum o încerca ceva, însă îi trebuie timp. Pe de altă parte, fără ajutorul tuturor, cei care sunt implicați la copii și la juniori, fără sprijinul tuturor antrenorilor din țară, un antrenor nu poate face nimic. E posibil să avem 50 de ani fără calificări, nu doar 20! Numai timpul poate să spună când vom mai ajunge la un turneu final planetar, eu îmi doresc rapid, dar, la cum decurg lucrurile, într-o perioadă scurtă mi-e greu să cred că vom realiza performanțe.

Ovidiu Stângă a fost selecționer la U 18 și U19. El a plecat de la lot în august 2012, după ce 10 jucători au fost acuzați de indisciplină în cantonamentul națioanalei de la Novi Sad, unde România a jucat contra Ungariei (4-0), Germaniei (1-1) și Serbiei (0-3) și a ratat calificarea la CE. Când s-a vacantat postul la naționala de tineret, si-a depus și el dosarul. Au fost patru candidați, însă numai el nu a fost chemat la interviul final! Deși i-a descoperit și promovat pe Florin Andone, care juca la o echipă sătească de lângă Villarreal, pe Steliano Filip ori Stanciu. A contribuit și la aducerea lui Andrei Ivan la CSU Craiova.

Declarații tari ale lui Ovidiu Stângă. Greșeala românească și pensia olandeză

Dinamo cum ți se pare?

Nu e ok dacă schimbă des antrenori, nu e posibil să ai rezultate. Sunt tineri de talent acolo, dar depinde ce vor conducătorii. Te bazezi pe ei, îi aștepți să crească, sau ceri performanță imediat? Ceea ce am observat e că în România investești azi, vrei rezultate de ieri!

”În România, dacă la un club s-a făcut o greşeală, şi oficialul a plecat, anul următor se va repeta cu siguranţă aceeaşi greşeală. În Olanda, oamenii cu experienţă sunt păstraţi şi valorizaţi. Sunt oameni care intră la 20 de ani în club şi ies la pensie de acolo”

Declarații tari ale lui Ovidiu Stângă. ”Sunt încă dezamăgit de ce s-a petrecut la Mondialul din 1998”

Mai ești supărat pe Anghel Iordănescu?

Am mai vorbit cu dânsul. Regretul meu rămâne că n-am scos mai mult din cariera mea. Când cineva sau ceva îți taie elanul cand ești aproape de vârf… Atunci, la Mondialul din 1998, aveam o vârstă la care chiar credeam că tot ce zboară se mănâncă. Acum văd viața altfel, poate aș face alte alegeri… Normal că există supărare, nu au cum să nu rămâi dezamăgit de ce mi s-a întâmplat!

Ovidiu Stângă s-a accidentat grav la genunchiul stâng la meciul cu Anglia, de la Campionatul Mondial din Franța. ”Am făcut o pregătire foarte dură la lot, eram foarte obosit. Trebuia să fie o comunicare mai bună între preparatorul fizic şi jucători. Nu s-a ţinut cont de ce le-am transmis atunci. Mi-a fugit genunchiul stâng din cauza oboselii, am avut cartilagiul şi ligamentele rupte. Am intrat pe teren şi după şase minute m-am accidentat. Am fost scos la pauză la încălzire, m-am tot încălzit şi m-a băgat vreo 12 minute pe final. Eu nu condamn pe nimeni, fiindcă antrenorul are o strategie să câştige meciul. Eram foarte obosit, aceasta a fost problema mea”. Accidentarea l-a costat enorm pe ”Ovi”, care a pierdut, practic, un an de activitate. Tocmai urma să semneze un nou contract pe cinci ani cu PSV, dar asta nu s-a mai petrecut. În sezonul ce a urmat a venit și o ruptură musculară, tot la stângul. Danezul Rommedahl i-a luat locul în echipă și nimeni nu l-a mai scos din echipă. Un an a stat fie pe bancă, fie în tribună.

Cum stai cu genunchiul acum?

Am probleme la amândoi! După accidentarea la stângul, am forțat celălalt picior și, în timp, a cedat și dreptul. Am început fotbalul la cinci ani, acum nu prea mă mai bag nici la miuțe, mă dor genunchii și de la mers, și dacă stau mult în picioare!

”De la 26 de ani, după ce m-am accidentat, nu am putut să mai revin. În fotbal, cei mai frumoşi ani încep de la 28 de ani încolo. De la 26 de ani jucam mereu cu dureri. Creierul începuse să-mi controleze corpul şi-mi punea frână. Nu am mai avut forţa necesară. Până la 20 de metri te duci, dar de acolo până la poartă e o distanţă mare pentru un fotbalist care nu e apt 100%”.

Mai ai portretul pictat pe peretele bisericii din Tâmbureștiul natal?

Este, încă nu l-a șters nimeni! Când am timp, mă duc acasă. Părinții sunt în viață, și bunica trăiește. Și, dacă e ceva de făcut, că tata, fost inginer agronom, nu prea mai are forță, nu mă dau în lături de la muncă. Îmi plăcea să mă în căruță când eram mic, mi se părea mai frumos ca-n mașină…

Ce hobby-uri ai?

Îmi place să călătoresc. Chiar am zis că mai stau 3-4 ani în fotbal, apoi umblu prin toată lumea. Sunt atâtea lucruri frumoase pe care nu le-am văzut. Și doar o viață avem!

Alegerile lui Ovidiu Stângă

Cel mai bun fotbalist cu care a jucat: ”Ca și talent, Gică Hagi. Iar World Cup 1994 nu poate fi uitat și azi pare irepetabil. Apoi am jucat cu numeroși mari jucători, de la Van Nistelrooy la Van Bommel, de la Stam la Cocu!”.

Cel mai bun antrenor: ”Juan Manuel Lillo. În primul an la Salamanca, mi-a arătat că era enciclopedie de fotbal. Si avea doar 31 de ani la început. Lillo mi-a spus că Balaci a fost cel mai fotbalist român, nu Dobrin, nici Hagi. Nu ştiu de unde ştia, avea doar 31 de ani. Mi-a spus că Balaci a fost un jucător complet, cu capacitate de efort, pase, dribling, asisturi. Și că România nu a mai avut un asemenea jucător”.

Stângă a plecat de la Craiova la Salamanca pe 500.000 $. Oltenii l-au tratat urât: ”Timp de patru ani şi jumătate, nu am reuşit decât să-mi cumpăr un apartament cu trei camere. Dacă nu erau bonusurile de la lot, nu aveam nici bani să-mi bag benzină. A fost o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar”. Remarcat chiar de Lillo, tehnicianul l-a ponderat după transfer: ”Nu ai cum să joci titular. Dacă mă asculţi, intri în etapa a zecea şi până la sfârşitul campionatului dai 15 goluri”. Ibericul a avut dreaptate. Ovidiu a dat 11 goluri și 17 pase decisive, însă echipa a retrogradat. A urmat transferul pe 4.500.000 $ la PSV Eindhoven. Cel care l-a propulsat? Secundul lui Cruyff, de la FC Barcelona, Tonnie Bruins Slot, l-a văzut și, după ce a devenit directorul departamentului de scouting de la PSV, l-a propus pentru transfer. Olandezii l-au monitorizat la la Euro 1996 și l-au adus.

Cine îi place din naționala de azi: ”Nicolae Stanciu! Dintre cei care au venit după mine, Adi Mutu și Adrian Ilie!”.

Cel mai bun selecționer: ”Victor Pițurcă. Și la Craiova a întărit echipa şi a adus mentalitatea de învingător. Îi plăcea jocul de posesie, se preta foarte bine pe calităţile noastre”.

După PSV, a jucat și Helmond. A evoluat un an foarte bine, a prins play-off-ul şi a fost pentru 8 minute în prima divizie. În vacanţa de vară la Craiova, s-a înțeles cu Adrian Mititelu și a devenit antrenor la Universitatea. A început cu şapte victorii consecutive, nu l-a mai oprit nimeni și a promovat Știința în Liga I, cu trei runde înainte de final!



”La 7 ani am venit în Craiova la şcoală. Am încercat să mă duc la Universitatea, dar am fost refuzat de un antrenor. Mi-a spus că are grupa făcută. Ţin minte că am plâns şi am plecat acasă”;.

”Am fost un jucător capricios. Dacă mi se oferea libertate şi jucam cu plăcere, puteai să scoţi multe de la mine”;

”Pe mine m-a caracterizat foarte bine Eric Gerets, fostul meu antrenor de la PSV: «Ovidiu, o să te laşi de fotbal şi o să regreţi că nu ai luat tot ce ţi-a oferit fotbalul. Ai nişte calităţi fantastice, dar eşti şi foarte încăpăţânat».

”La Craiova am prins echipa care a luat eventul în 1991, tocmai plecase Gică Popescu în Olanda. Trecerea de la juniori la echipa mare a fost cel mai uşor pas pe care l-am făcut în fotbal. Am prins în sezonul eventului două partide în campionat şi două în Cupă. În acel an am câştigat titlul şi cu formaţia de tineret şi cu juniorii I. Craiova a câştigat tot. Am mai luat o Cupă cu Craiova în 1993 şi am pierdut o finală un an mai târziu”;



”Eram pe bancă, Iaşiul conducea cu 2-0. I-am cerut secundului Mogoşanu ghetele, am intrat neîncălzit. Am reuşit să egalăm, apoi Florin Costea a debutat cu gol din pasa mea. La 3-2, Andrei Ionescu a piedut o minge la mijlocul terenului, iar oaspeţii au scos o lovitură liberă pe contraatac din care au făcut 3-3. După meci am avut o altercaţie cu Andrei Ionescu, când toată presa a scris că i-aş fi dat un cap în gură. Nu l-am lovit, Andrei a fost ca un copil pentru mine, nu puteam să-l lovesc. M-am enervat, am aruncat ghetele în tribună, am plecat acasă şi m-am lăsat de fotbal” – Ovidiu Stângă, pentru www.stiridesport.ro.

Ovidiu Stângă

Data naşterii: 5.12.1972 (Craiova)

A jucat la echipele: Universitatea Craiova (1990-1995, 2002-2004, 2005-2006), Jiul IELIF (1991) Salamanca (1995-1996), PSV Eindhoven (1996-2001), Dinamo (2001-2002), Helmond Sport (2004-2005).

Debut în prima ligă: 28.11.1990 – Univ. Craiova – Corvinul 8-1.

34 de goluri în 146 de meciuri a marcat Stângă în prima ligă din România

Selecţii în echipa naţională: 24/0 goluri.

3 turnee finale are în palmares Stângă: Campionatul Mondial din 1994, Campionatul European din 1996 şi Campionatul Mondial din 1998

A antrenat Universitatea Craiova, Lotul U18, UTA. Acum pregăteşte liderul Seriei a doua a ligii secunde, CSU Craiova