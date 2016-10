Denis Alibec recunoaște că a fost bulversat de tevatura transferului eșuat de la Astra Giurgiu la Steaua, dar spune că a lăsat aceste probleme la poarta cantonamentului naționalei.

Atacantul Astrei de 25 de ani trage tare să-l convingă pe selecționerul Christoph Daum că poate conta pe el în dubla cu Armenia (8 octombrie, ora 19:00, Erevan) și Kazahstan (11 octombrie, ora 19:00, Astana) din preliminariile CM 2018.

Libertatea: Denis, te-au bulversat cele întâmplate în ultima vreme la Astra, telenovela Steaua?

Denis Alibec: A fost o perioadă grea în ultima lună. Am avut rezultate foarte proaste și în Europa League și în campionat. Discuțiile despre transferul meu la Steaua ne-a dezechilibrat puțin, dar sper să ne revenim și să ajungem în play-off, unde ne este locul.

Ești pregătit moral pentru dubla foarte importantă cu Armenia și Kazahstan?

Normal că sunt pregătit. Când vii la națională nu trebuie să te mai gândești la nimic și te concentrezi să-ți faci treaba cât mai bine aici. Să-i demonstrezi selecționerului că meriți să joci.

După 1-1 cu Muntenegru, sunt vitale șase puncte sau ne mulțumim și cu patru?

Nu avem cum să ne mulțumim cu patru puncte. Trebuie să câștigăm neapărat șase puncte, pentru că sunt echipe mult inferioare României și trebuie să demonstrăm acest lucru.

Unde crezi că va fi mai greu?

Părerea mea este că în Armenia. Vom întâlni jucători interesanți și foarte tehnici, dar cred că vom câștiga.

Șumudică spunea după meciul cu Viitorul că ești un jucător capricios. Așa e?

Am și eu defectele mele. Nu toată lumea este perfectă. Gesticulez și mă enervez foarte repede pe teren, pentru orice decizie greșită a arbitrilor sau pasă greșită. Ăsta sunt eu, nu pot să mă schimb.

De ce nu ai mai ajuns la Steaua? S-a spus că ai semnat. Care-i povestea?

Probabil, nu s-au înțeles cluburile. Și asta a fost.

Gigi Becali a spus că nu-l mai interesezi. Tu ce crezi?

Dânsul spune multe lucruri. Este decizia lui, nu pot să mă transfer eu singur.

Rămâne valabil contractul pe care l-ai semnat cu Steaua?

Nu, nu! N-are cum. Au fost doar discuții, n-am semnat niciun contract.

Știai că numele tău Alibec iese Becali dacă pui Ali după bec?

Am văzut și glume pe facebook pe seama asta.

Ce impresie ți-a făcut Gigi Becali din discuțiile avute cu el?

Este un om ok, conduce fotbalul românesc de atâta timp. Important este că bagă bani la Steaua și că încă se interesează de fotbal.

Sunt oameni, precum Gică Hagi care au mare încredere în tine, dar și unii care n-au o impresie prea bună despre tine. Boloni te-a criticat extrem de dur după Euro: ”Alibec e o rușine! E gras, lent și pute a lene! Nu e un jucător de nivel internațional”. Cum ai recepționat vorbele lui Boloni?

Ce să-i spun domnului Boloni? Este părerea lui, fiecare spune ce vrea. Nu pot să-i răspund dânsului, mai ales că a fost un jucător mare și antrenor. Nu știu de ce a vorbit așa urât despre mine, dar eu zic că a exagerat.

Este Alibec atacantul pe care îl așteaptă suporterii echipei naționale?

Sper să fie așa, să-l mulțumesc pe selecționer și să mă bage să joc.

Ai marcat în amicalul cu Congo, când vine și primul gol într-un meci oficial?

Sper să-l dau în Armenia, dacă o să joc.

Ce tabieturi ai înaintea meciurilor?

Nu vi le spun, am mai multe. De obicei, mă uit la un film, depinde ce stare am.

De câte ori pe zi vorbești la telefon cu iubita, cu mama ta?

Iubită n-am, cu mama vorbesc de vreo două ori pe zi.

Cum, un fotbalist atât de în vogă nu are iubită?

Păi, dacă nu mi-am găsit. Dar nici nu mi-am căutat. Am avut o relație acum patru-cinci, când eram la Constanța. Am oferte, vă dați seama, dar nu-mi stă capul la fete acum.

Alții la 25 de ani sunt așezați la casa lor, au familie, copii. Tu ce planuri ai?

Mai am de copilărit. Să vedem. Nu ști niciodată ce-ți rezervă viitorul și pe cine cunoști.

Hobbyuri?

În timpul liber mă joc mult pe calculator, counter-strike. Îmi place foarte mult, dar nu sunt chiar campion printre prietenii mei. Sunt alții mai buni decât mine.



Spunei că dacă nu ajungei fotbalist te-ai fi făcut jucător profesionist de counter-strike. Există această profesie?

Da, și sunt salarii mult mai mari decât în Liga 1 la fotbal. Sunt sponsori, turnee în care poți să câștigi și două-trei milioane de euro. Eu n-am câștigat bani, joc de plăcere.

În cantonamente joci tenis de masă și biliard cu colegii?

Mai joc, dar la Astra mă bat toți, iar Budescu mă face praf la orice. Încerc și la națională. Am auzit că Enache e tare la tenis de masă.

Îți place să citești, ai vreun scriitor preferat?

Nu prea citesc.

Filme, teatre, concerte?

Mă uit la filme de acțiune, comedii. La teatru nu am mai fost demult, pentru că nu am timp.

Actori și cântăreți preferați?

Îmi plac Carla’s Dreams. Am fost la concert, la Constanța. Îmi place melodia nouă Imperfect.



Te-ai picta pe față ca ei să-ți speri adversarii?

Nu, că fac riduri. Cine știe ce pățesc de la vopseau aia (râde).

Vin sau bere?

Vin, dar de obicei nu prea beau. Doar un pahar înainte meci și când mai ies cu prietenii în oraș.

Cravata sau papion?

Nici una, nici alta. Nu mă îmbrac elegant.

Ce muzică asculți în căști înaintea meciurilor?

Muzică românească, de tot felul. Ce iese nou.

Gica Popescu crede că naționala României și-a pierdut identitatea după înfrângerea cu Albania de la Euro 2016 și nu se va califica nici acum la Mondiale. Ce simți tu?

A fost o dezamăgire mare meciul cu Albania, am dezamăgit o țară întreagă, dar sperăm să ne revenim. Și cu Muntenegru am avut ghinion foarte mare, a ratat Nicușor Stanciu penalty. Vrem să câștigăm șase puncte din meciurile cu Armenia și Kazahstan, să ajungem sus în clasammentul grupei.

Care este următorul tatuaj pe care ți l-ai face?

Mai stau puțin, pentru că nu prea am timp acum. Probabil, îmi voi mai face în iarnă câteva. Mă decid pe loc.

La ce vârstă ți-ai făcut primul tatuaj?

La 16 ani. Cel de pe gât, o cruce cu aripi, ca a lui David Beckham.

Cum au reacționat părinții când te-au văzut?

Mama a luat-o un pic razna, dar i-a trecut până la urmă. Se mai supără când mai apar cu câte un tatuaj, dar îi trece repede.

Look-ul neglijent te reprezintă?

N-am avut timp să mă tund, suntem plecați de două săptămâni de acasă.

Mai ți legătura cu primul tău mantrenor, Ion Căciularu, de la Mangalia?

Sigur, am vorbit cu dânsul chiar înaintea meciului cu Viitorul. Mă mai ceartă că gesticulez mereu din mâini pe teren.

Cu tatăl tău mai ți legătura?

A fost la meciul cu Viitorul, m-am întâlnit cu el și mi-a făcut plăcere.

Ce ai simțit când copiii prezenți, luni, la primul vostru antrenament de la Mogoșoaia ți-au scandat numele?

Este un lucru foarte frumos și mă bucur că am putut să le facem o bucurie. Mesajul meu pentru ei este să se țină de fotbal, pentru că este un sport foarte frumos, chiar dacă în România nu sunt condițiile care ar trebui să fie la nivel de juniori.

Ce le-ai spune acestora să facă din ce ai făcut tu și ce să nu facă?

Să fie ca mine pe teren. Atât!