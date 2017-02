Derby Steaua – Dinamo în Liga Națională de baschet. Se joacă miercuri, de la ora 20.30 (Digi), în Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu, din București.

Steaua CSM EximBank a anunțat că a fost oprită vânzarea online a biletelor la meciul cu Dinamo, dar și de la fan-shop-ul din Afi Palace Cotroceni. Sala Mihai Viteazul este sold out pentru acest derby! Totuși, trebuie să precizăm faptul că, la solicitarea Jandarmeriei, la aceaastă partidă, copiii sub 14 ani vor putea intra doar pe bază de tichet. Astfel, miercuri, la casa de bilete de la sală, minorii ai căror părinți au deja tichete sau abonamente cumpărate vor avea disponibile tichete reduse la prețul de 8 lei. Accesul în sală se va face începând cu ora 19:30!

Stelistul Cătălin Baciu a prefațat meciul derby Steaua – Dinamo:

“Fiecare meci și fiecare victorie este importantă, așa că atunci când suntem pe teren știm că trebuie să câștigăm. Personal, este normal ca un meci < > cum s-a spus, precum cel de la Cluj, cu procentaje de sută la sută la aruncări, să îmi dea încredere. Ajută pentru meciurile următoare.

Am citit și eu, pe Facebook, că meciul cu Dinamo este sold-out. Mesajul meu pentru fanii care vor fi în tribună este: să fiți cât mai gălăgioși! Avem o sală modestă, așa că 100 de oameni ar trebui să se audă ca 1.000!”.

Antrenorul Stelei, Claudiu Fometescu, despre derby:

“Este foarte bine că această partidă vine repede după meciul cu U BT Cluj, pentru că avem șansa să ne revenim rapid. Sper să câștigăm și să ne redresăm. Luni am avut ședința video, am discutat despre partidă, lucruri de-ale noastre, și am pus la punct toate detaliile.

Dinamo este un adversar imprevizibil, care poate face surprize și este treaba noastră să ne asigurăm că nu le permitem să producă surpriza.

Vom conta pe același lot ca la Cluj, nu cred că Marius este recuperat. Nu vrem să îl forțăm. Vrem să își revină complet și vom decide, împreună cu staff-ul medical, când poate reveni.

Jucăm în sala noastră, pentru că am avut anul trecut experiența meciului la Polivalentă. Când vom simți că avem capacitatea să umplem Sala Polivalentă, vom juca Steaua – Dinamo acolo. Îi așteptăm pe fani să ne susțină!”.

Meciurile etapei a 17-a

17.00: BC Timișoara – CSM Oradea (Digi)

17.00: Olimpic Baia Mare – BC Pitești

18.00: SCM Craiova – U Banca Transilvania Cluj-Napoca

19.00: BC Sibiu – BC Mureș

