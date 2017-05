Derby-ul Poli – UTA, văzut prin ochii unui fost conducători al galeriei arădene! Fotbalul s-a născut aici și nu va muri niciodată! Un altfel de Poli – UTA. Un fost lider al galeriei „Bătrânei Doamne” nu este impresionat de acest derby al vestului.

Luca Alecu (foto), cel care a condus galeria Red Fighters între anii 1995 – 2006, va urmări la televizor meciul marilor rivale din Banat și Ardeal.





Fostul conducător al fanilor din orașul de pe Mureș își motivează decizia și îndepărtarea de meciurile care umpleau, odată, arenele din Arad și Timișoara. ”Nu am rezonat cu noul club, «UTA Bătrâna Doamnă». Am participat ani de zile la deplasări însumând sute și chiar mii de kilometri, dar parcă a dispărut acel ceva. Nu aș putea să merg la Timișoara să susțin această echipă a Aradului. Nu poți să fii un club născut în 2005 sau 2013, de exemplu și să ai palmaresul din 1945 sau din 1921. Pur și simplu nu este posibil”, își motivează decizia cel care scotea versuri anti – Poli pe bandă rulantă, scandate apoi de tribuna alb-roșie.

Luca este implicat acum la clubul Ateltico Arad, din Liga 5. „Mă ocup de selecția jucătorilor, îi organizez, particip de plăcere. Fotbalul la acest nivel este mult mai plăcut. Nu se pune problema să nu își aperi corect șansele, aceeași bere o bem după meci chiar dacă pierdem sau câștigăm. Mi-am pierdut sănătatea cu UTA, am primit zeci de amenzi și a venit un moment în care am spus: ajunge! Voi urmări meciul la televizor. M-am lăsat de fotbalul privit pe stadioane, am jurat, dar nu pot să fac acest lucru cu țigările, din păcate, deși m-am îmbolnăvit grav la plămâni”, sună declarația ireal de sinceră a celui care a lansat celebrul „Mesaj de la Arad”.

O coregrafie impresionantă din perioada în care Luca dirija tifosseria arădeană a avut loc pe 5 octombrie 2002, la Timișoara, când partida Poli AEK – UTA s-a încheiat cu scorul de 3-4, după 2-0 la pauză pentru amfitrioni. Dintre cei 40.000 de spectatori prezenți pe arena „Dan Păltinișanu”, 5.000 de arădeni au fost coordonați de Luca Alecu, într-o imagine cu inimi alb-roșii rămasă memorabilă peste ani.

Peste această imagine, presa centrală de atunci, titra pe prima pagină, a doua zi: „FOTBALUL S-A NĂSCUT AICI ȘI NU VA MURI NICIODATĂ”, aluzie la data primului meci de fotbal disputat pe teritoriul românesc, în anul 1899, pe care tot arădenii și timișiorenii și-o revendică.