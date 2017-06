Obiectivul nostru este de a ne consolida un loc în primele poziţii, Cupa României şi vom încerca să intrăm în grupele Ligii Europa.

Vor fi şi jucători noi, dar în acest moment mă gândesc la jucătorii pe care îi am la dispoziţie. Dacă sunt aici înseamnă că sunt jucători buni. Pentru mine nu e importantă naţionalitatea jucătorilor, important este ca jucătorii să fie foarte buni.

Pot veni şi jucători italieni, dar, repet, trebuie să fie buni. Cunosc echipa, am văzut şi meciuri din tribune.

Am văzut de asemenea partide din campionat, şi înregistrări şi la TV şi consider că în Romania sunt posibilităţi de creştere a competiţiei, sunt mulţi jucători tineri buni. La Craiova, am văzut toate echipele, prima, a doua şi cele de juniori, cunosc toţi jucătorii”, a declarat Mangia.